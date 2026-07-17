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Mexico Earthquake Video: मेक्सिको का नेपाल वाला हाल, 7.4 तीव्रता वाले भूकंप ने मचाई तबाही; दिखा पूरा मार्वल के फिल्मों वाला सीन

Mexico Earthquake Video: भूकंप मेक्सिको की सीमाओं के बाहर भी महसूस किया गया; ग्वाटेमाला सिटी में इमारतें हिलने लगीं, जिससे लोगों को खाली करना पड़ा. पड़ोसी एल साल्वाडोर में भी लोगों ने कंपन महसूस किया.

By: Divyanshi Singh | Published: July 17, 2026 11:12:21 PM IST

मेक्सिको में भूकंप
मेक्सिको में भूकंप


Mexico Earthquake Video: शुक्रवार को दक्षिणी मेक्सिको के चियापास राज्य के तट पर 7.4 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे सुनामी की चेतावनी जारी की गई और सेंट्रल अमेरिका के कुछ हिस्सों में झटके महसूस किए गए. इस शक्तिशाली भूकंपीय गतिविधि ने अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे पड़ोसी देशों को भी हिला दिया. US जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, भूकंप मेक्सिको के शहर प्यूर्टो माडेरो के पास सतह से सिर्फ़ 10 किलोमीटर नीचे आया, जिससे ज़मीन में तेज़ झटके महसूस हुए और आस-पास के इलाके की इमारतें हिल गईं. इसके तुरंत बाद 6.0 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया, जिससे आफ्टरशॉक की संभावना बढ़ गई.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में इमारतें ज़ोर से हिलती हुई दिखीं, शेल्फ़ और दीवारों से सामान गिर रहा था, जबकि लोग भागते हुए देखे गए.

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भूकंप के बाद, US सुनामी वॉर्निंग सिस्टम ने इस इलाके के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया, जिसमें प्रभावित तटों पर समुद्र के लेवल में खतरनाक बदलाव की चेतावनी दी गई. मौसम विभाग के अनुसार, मेक्सिको और ग्वाटेमाला के तटों पर समुद्र का लेवल 0.3 से 1 मीटर तक बढ़ सकता है. अधिकारियों ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है.

भूकंप मेक्सिको की सीमाओं के बाहर भी महसूस किया गया; ग्वाटेमाला सिटी में इमारतें हिलने लगीं, जिससे लोगों को खाली करना पड़ा. पड़ोसी एल साल्वाडोर में भी लोगों ने कंपन महसूस किया.

किसी के हताहत होने की खबर नहीं

इस भूकंप से किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की तुरंत कोई खबर नहीं है. प्रभावित इलाकों में नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और अधिकारी स्थिति पर नज़र रख रहे हैं.

दक्षिणी मेक्सिको के ओक्साका राज्य में, गवर्नर सॉलोमन जारा ने सोशल मीडिया पर बताया कि राज्य की राजधानी में झटके महसूस किए गए, लेकिन तुरंत किसी गंभीर नुकसान की खबर नहीं है. 7.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप को “बड़ा” भूकंप माना जाता है. इस मैग्नीट्यूड के भूकंप बहुत विनाशकारी होते हैं और बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं.

Tags: Mexico Earthquake
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Mexico Earthquake Video: मेक्सिको का नेपाल वाला हाल, 7.4 तीव्रता वाले भूकंप ने मचाई तबाही; दिखा पूरा मार्वल के फिल्मों वाला सीन

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Mexico Earthquake Video: मेक्सिको का नेपाल वाला हाल, 7.4 तीव्रता वाले भूकंप ने मचाई तबाही; दिखा पूरा मार्वल के फिल्मों वाला सीन
Mexico Earthquake Video: मेक्सिको का नेपाल वाला हाल, 7.4 तीव्रता वाले भूकंप ने मचाई तबाही; दिखा पूरा मार्वल के फिल्मों वाला सीन
Mexico Earthquake Video: मेक्सिको का नेपाल वाला हाल, 7.4 तीव्रता वाले भूकंप ने मचाई तबाही; दिखा पूरा मार्वल के फिल्मों वाला सीन
Mexico Earthquake Video: मेक्सिको का नेपाल वाला हाल, 7.4 तीव्रता वाले भूकंप ने मचाई तबाही; दिखा पूरा मार्वल के फिल्मों वाला सीन