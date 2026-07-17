Mexico Earthquake Video: मेक्सिको का नेपाल वाला हाल, 7.4 तीव्रता वाले भूकंप ने मचाई तबाही; दिखा पूरा मार्वल के फिल्मों वाला सीन

Mexico Earthquake Video: शुक्रवार को दक्षिणी मेक्सिको के चियापास राज्य के तट पर 7.4 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे सुनामी की चेतावनी जारी की गई और सेंट्रल अमेरिका के कुछ हिस्सों में झटके महसूस किए गए. इस शक्तिशाली भूकंपीय गतिविधि ने अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे पड़ोसी देशों को भी हिला दिया. US जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, भूकंप मेक्सिको के शहर प्यूर्टो माडेरो के पास सतह से सिर्फ़ 10 किलोमीटर नीचे आया, जिससे ज़मीन में तेज़ झटके महसूस हुए और आस-पास के इलाके की इमारतें हिल गईं. इसके तुरंत बाद 6.0 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया, जिससे आफ्टरशॉक की संभावना बढ़ गई.
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में इमारतें ज़ोर से हिलती हुई दिखीं, शेल्फ़ और दीवारों से सामान गिर रहा था, जबकि लोग भागते हुए देखे गए.
🇲🇽🌍 BREAKING: Powerful 7.4 Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico’s Pacific Coast! 🚨⚠️
A magnitude 7.4 earthquake has struck off the southwestern coast of Mexico, approximately 71 km west-southwest of Puerto Madero, at a depth of 10 km, according to the USGS. pic.twitter.com/YjIJPY3Qs9
— Disaster Zone (@Disaster_X_) July 17, 2026
भूकंप के बाद, US सुनामी वॉर्निंग सिस्टम ने इस इलाके के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया, जिसमें प्रभावित तटों पर समुद्र के लेवल में खतरनाक बदलाव की चेतावनी दी गई. मौसम विभाग के अनुसार, मेक्सिको और ग्वाटेमाला के तटों पर समुद्र का लेवल 0.3 से 1 मीटर तक बढ़ सकता है. अधिकारियों ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है.
Ahora México, hace 25 min pic.twitter.com/vVZECPYb1o
— Julián david Chica balaguera (@david_juli22894) July 17, 2026
भूकंप मेक्सिको की सीमाओं के बाहर भी महसूस किया गया; ग्वाटेमाला सिटी में इमारतें हिलने लगीं, जिससे लोगों को खाली करना पड़ा. पड़ोसी एल साल्वाडोर में भी लोगों ने कंपन महसूस किया.
🚨 BUILDINGS SHAKE ACROSS MEXICO
Terrifying moments as buildings sway violently following a powerful 7.4-magnitude earthquake off Mexico’s Pacific coast.#BreakingNews #Earthquake #Mexico #Tsunami #TsunamiWarning #Seismic #NaturalDisaster #PacificOcean pic.twitter.com/jrBR2BtvwT
— Rosa News Official (@Mirha1206) July 17, 2026
किसी के हताहत होने की खबर नहीं
इस भूकंप से किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की तुरंत कोई खबर नहीं है. प्रभावित इलाकों में नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और अधिकारी स्थिति पर नज़र रख रहे हैं.
🚨 MORE QUAKE FOOTAGE EMERGES
Newly surfaced footage captures the intense shaking caused by the 7.4M earthquake in Mexico, with structures swaying and residents evacuating moments after the quake struck.#BreakingNews #Earthquake #Mexico #Tsunami #TsunamiWarning #Seismic… pic.twitter.com/6icf1BHqJB
— Rosa News Official (@Mirha1206) July 17, 2026
दक्षिणी मेक्सिको के ओक्साका राज्य में, गवर्नर सॉलोमन जारा ने सोशल मीडिया पर बताया कि राज्य की राजधानी में झटके महसूस किए गए, लेकिन तुरंत किसी गंभीर नुकसान की खबर नहीं है. 7.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप को “बड़ा” भूकंप माना जाता है. इस मैग्नीट्यूड के भूकंप बहुत विनाशकारी होते हैं और बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं.