झूला बनकर झूलने लगी मेट्रो! म्यांमार भूकंप की ऐसी खतरनाक वीडियो कहीं नहीं देखी होगी

नई दिल्ली। म्यांमार में भूकंप से भयंकर तबाही देखने को मिली है। यहां शुक्रवार की सुबह करीब 11:50 बजे 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र मांडले शहर के पास में था। शहर में बने कई मंदिर और घर भूकंप की वजह से टूट गए हैं।

इस बीच म्यांमार भूकंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। यह वीडियो एक मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है। भूकंप आने के बाद मेट्रो स्टेशन पर खड़ी मेट्रो झूले की तरह झूलने लगती है।

At the time of the #Earthquake, some people were on the MRT and luckily the swaying moment had already stopped at the station. So, everyone ran out quickly while the station floor was swinging. #Thailand #Bangkok #Myanmar #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/1XlClCWkfH

— कृतिका शर्मा (@Kriti_Sanatani) March 28, 2025