बॉस नहीं, AI बना नौकरी का फैसला करने वाला! META के कर्मचारियों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

Meta AI Layoffs: फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा को एक बड़ी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है. 26 पूर्व कर्मचारियों ने एक फेडरल मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया की इस दिग्गज कंपनी ने बड़े पैमाने पर छंटनी करने के लिए पक्षपाती, AI-आधारित सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल किया. कैलिफोर्निया की फेडरल अदालत में दायर इस मुकदमे में दावा किया गया है कि कंपनी के इंटरनल सिस्टम ने कमजोर स्थिति वाले कर्मचारियों को अनुचित तरीके से निशाना बनाया. शिकायत करने वाले कर्मचारियों का हवाला देते हुए समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि बड़े पैमाने पर छंटनी के दौरान कंपनी ने ऑटोमेटेड परफ़ॉर्मेंस मेट्रिक्स जिनमें डिजिटल प्रोडक्टिविटी ट्रैकिंग और व्यक्तिगत AI टोकन शामिल थे उनपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया. कर्मचारियों का यह भी तर्क है कि ऑटोमेटेड ट्रैकिंग के इस्तेमाल से उन लोगों को नुकसान हुआ जिन्हें जायज मेडिकल कारणों से छुट्टी लेनी पड़ी थी. असल में उन्हें छुट्टी लेने के लिए सजा दी गई.

पूर्व कर्मचारियों ने AI के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया है

यह कानूनी चुनौती मेटा के खर्च कम करने के कदमों के बाद आई है. कंपनी ने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में 10% की कटौती करने की योजना की घोषणा की थी जिसके कारण मई से अब तक लगभग 8,000 लोगों की नौकरी चली गई है.

मुकदमा करने वाले 26 लोग अमेरिका के छह राज्यों (कैलिफ़ोर्निया, न्यूयॉर्क और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सहित) से हैं. उन्होंने मेटा पर फेडरल और राज्य के लेबर कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. ये कानून उन कर्मचारियों के साथ भेदभाव या बदले की कार्रवाई पर सख्ती से रोक लगाते हैं जो दिव्यांग हैं, गर्भवती हैं या जिन्होंने मंजूरशुदा फैमिली और मेडिकल लीव ली है.

मेटा का पलटवार: फैसले लोगों ने लिए थे AI ने नहीं

मेटा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि इन कानूनी दावों में कोई दम नहीं है.

प्रवक्ता ने जोर देकर कहा वर्कफोर्स मैनेजमेंट और ऑर्गनाइजेशन से जुड़े फ़ैसले लोगों ने लिए थे और अब भी वही लेते हैं AI ने नहीं. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि छंटनी से जुड़े अंतिम फैसले ऑटोमेटेड एल्गोरिदम लेते हैं.

मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने माना कि अधिकारियों ने बदलावों के समय का गलत अंदाजा लगाया था.

पिछले हफ़्ते कंपनी की एक अंदरूनी मीटिंग में मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने माना कि कंपनी की बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग (पुनर्गठन) की कोशिशों से उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जकरबर्ग ने कहा कि कंपनी के AI एजेंट उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़े जितनी उम्मीद थी और टॉप अधिकारियों ने इन बदलावों के समय का गलत अंदाजा लगाया था. इस साल की शुरुआत में घोषित रीस्ट्रक्चरिंग में लगभग 8,000 कर्मचारियों की छंटनी और 7,000 अन्य कर्मचारियों को AI-केंद्रित टीमों में फिर से नियुक्त करना शामिल था.