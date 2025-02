नई दिल्ली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वो वामपंथी लोगों को अपने निशाने पर ले रही है। मेलोनी ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से वामपंथी घबरा गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि जब वो कुछ बोलते हैं तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा कहा जाता है।

बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी शनिवार को वाशिंगटन डीसी में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थीं। उन्होंने इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तारीफ की। साथ में दावा किया कि ट्रंप की सत्ता में वापसी से वामपंथियों में निराशा है। वामपंथियों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि लेफ्ट इसलिए हताशा नहीं है कि दक्षिणपंथी नेता जीत रहे हैं बल्कि इस बात से और सदमे में हैं कि वे एकसाथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे।

“When Bill Clinton & Tony Blair created global leftist network in 90s, they were called Statesmen. Today when Trump, Meloni or Modi talk, they are called a threat to Democracy”

Giorgia Meloni hits Leftist cabal where it hurts them the most🔥 pic.twitter.com/q9phCjDZX1

