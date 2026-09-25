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Melania Trump Relationship Son Barron: क्या बेटे के साथ खराब हैं मेलानिया ट्रंप के रिश्ते? आखिर क्यों परेशान रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप

Melania Trump Relationship Son Barron: मेलानिया ट्रंप ने अपने बेटे बैरन के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ दुर्लभ जानकारियां साझा की हैं और वह उनके और 20 वर्षीय बेटे के बीच बढ़ते तनाव का संकेत देती नजर आईं.

By: JP Yadav | Published: September 25, 2026 11:04:39 AM IST

Melania Trump Relationship Son Barron: क्या बेटे के साथ खराब हैं मेलानिया ट्रंप के रिश्ते? आखिर क्यों परेशान रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप
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Melania Trump Relationship Son Barron: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. पिछले दिनों पत्नी मेलानिया ट्रंप ने बताया था कि पति अक्सर उनकी बात नहीं मानते हैं. पति के बाद अब बेटे को लेकर मेलानिया ट्रंप ने ताजा बयान दिया है. मेलानिया ट्रंप ने अपने 20 वर्षीय बेटे बैरन के साथ बढ़ते तनाव का संकेत दिया है. 

 मेलानिया (56) बुधवार (23 सितंबर, 2026) की शाम को फॉक्स बिजनेस के द बिग मनी शो में दिखाई दीं, जिसके दौरान सह-मेजबान टेलर रिग्स ने उनसे पूछा कि वह अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपने परिवार के साथ समय कैसे बिताती हैं? इस पर अमेरिका की प्रथम महिला ने स्वीकार किया कि वह अपने पति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या बेटे बैरन को उतना नहीं देख पाती हैं, जितना वह देखना चाहती हैं. इस दौरान मेलानिया ने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में पढ़ रहे रहे बैरन ने माना कि अब उसके साथ इतना समय नहीं बिताना चाहता.

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पति और बेटे के साथ नहीं बिता पाते समय

 एक सवाल के जवाब में मेलानिया ने बताया कि उनकी सबसे अच्छी सलाह यह है कि परिवार के लिए पहले से समय  निर्धारित  करें. शेड्यूल बनाना अच्छा है, यह हमेशा अच्छा होता है क्योंकि हर कोई बहुत व्यस्त है. वहीं, इसके बाद उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच अपने पति और अपने बेटे बैरन के साथ समय बिताने के अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात की. मेलानिया ने कहा कि मेरे पति काम करते हैं. कभी-कभी वह रात के 9.30 बजे तक ओवल ऑफिस में रहते हैं, तो क्या आप रात का खाना खाने के लिए (तब तक) इंतजार करती हैं? आप नहीं वह व्यस्त है, मैं भी व्यस्त हूं. 

यहां पर बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 वर्षों के दौरान कम से कम तीन हत्या के प्रयासों से बच गए हैं, जिसमें पेंसिल्वेनिया के बटलर में गोली लगने से वह घायल हो गए, एक संभावित हत्यारा जिसने सितंबर में उनके वेस्ट पाम बीच गोल्फ कोर्स पर उनका पीछा किया था, और वह बंदूकधारी जिसने अप्रैल में व्हाइट हाउस संवाददाताओं के रात्रिभोज पर हमला किया था.

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बेटे बैरन ने ईरानी शासन के कट्टरपंथियों का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने हाल ही में ‘बैरन ट्रंप को कहां मारें’ शीर्षक से एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने और उनके सिर पर 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखने का दावा किया गया था. कथित तौर पर 20 वर्षीय व्यक्ति सितंबर 2025 में अपने एक दोस्त, रुढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या से भी सदमे में था.

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