जिद्दी पति पर खूबसूरत बीवी की रणनीति पड़ी भारी, रुकवा दिया 4 साल से चल रहा युद्ध!

Russia-Ukraine Ceasefire: जिद हमेशा कारगर साबित नहीं होती है. यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मामले में 100 प्रतिशत सही साबित होता है. यह अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने दुनियाभर को बता दिया है. शुक्रवार को उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बताया कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच जंग के मोर्चे पर स्थित ओलेश्की शहर में स्थानीय युद्धविराम समझौता कराया है. यह समझौता 29 अक्तूबर 2026 से लागू होगा. इस अस्थाई विराम का असल मकसद शहर में मानवीय सहायता पहुंचाना और एक सुरक्षित रास्ते के जरिए आम नागरिकों को वहां से बाहर निकालना है.

व्हाइट हाउस ने शुक्रवार सुबह घोषणा की कि प्रथम महिला ने नागरिकों के सुरक्षित मार्ग की अनुमति देने के लिए दोनों देशों को ‘सभी सैन्य कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने’ के लिए मना लिया है. युद्धविराम 29 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है. यहां पर बता दें कि ‘ओलेस्की में स्थिति गंभीर है. फर्स्ट लेडी ने एक बयान में कहा कि ओलेस्की एक फ्रंट-लाइन युद्ध शहर है जो आपदा के कगार पर है. ‘ओलेस्की की शेष आबादी में मुख्य रूप से बुजुर्ग निवासी शामिल हैं जिन्हें तत्काल चिकित्सा देखभाल, दवा, भोजन और साफ पानी की आवश्यकता है.

परिवार की इच्छाओं का सम्मान हो

उन्होंने आगे कहा कि जो निवासी खाली करना चाहते हैं, उन्हें उनके पसंदीदा गंतव्य तक समन्वित समर्थन और परिवहन प्राप्त होगा. मुझे आशा है कि कुछ लोग रूस जाना चाहेंगे, और कुछ यूक्रेन जाना चाहेंगे. प्रथम महिला के कार्यालय ने कहा कि एक निष्पक्ष अमेरिकी मीडिया संगठन इस प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करने के लिए ओलेस्की की यात्रा करेगा. मेलानिया ट्रंप ने कहा कि यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि प्रत्येक परिवार की इच्छाओं का ईमानदारी से सम्मान किया जाए. ओलेस्की के लोगों की दुर्दशा प्रथम महिला के ध्यान में तब आई जब वह सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग ले रही थीं.

प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने यूक्रेनी शहर ओलेस्की की मुख्य रूप से बुजुर्ग आबादी की मदद के लिए रूस और यूक्रेन के बीच एक छोटा सा युद्धविराम कराया है. एक ड्रोन वीडियो में यूक्रेन के ओलेस्की शहर में एक नष्ट हुई इमारत दिखाई गई है, जिस शहर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के पहले दिन रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था.

कैसे हुआ युद्ध विराम? यह भी बताया

फर्स्ट लेडी ने फोस्टरिंग द फ्यूचर टुगेदर कार्यक्रम की मेजबानी के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा की थी, उनकी पहल का उद्देश्य बच्चों को उभरती हुई प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा करना है. फ्लोरिडा रैली के लिए शुक्रवार को व्हाइट हाउस से प्रस्थान करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम कैसे हुआ? इसके बारे में कुछ विवरण दिए. राष्ट्रपति ने कहा कि यह उनकी पहल के कारण संभव हुआ और उन्होंने दोनों पक्षों से संपर्क किया और दोनों पक्ष ऐसा करना चाहते थे. उनसे यह भी पूछा गया कि क्या प्रथम महिला अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल होंगी.

शहर का लगभग 90% जला

यहां पर बता दें कि जून 2023 में एक विस्फोट से काखोव्का बांध ढह जाने से सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिसके बारे में एपी ने निर्धारित किया था कि संभवतः रूसी सेना के कारण ऐसा हुआ था. व्हाइट हाउस का अनुमान है कि शहर का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा जलमग्न हो गया है. मेलानिया ट्रंप का जन्म स्लोवेनिया में हुआ था. उन्होंने पहले यूक्रेनी बच्चों को उनके माता-पिता से दोबारा मिलाने के लिए काम किया है जिन्हें रूसियों ने ले लिया था. उन्होंने विशेष रूप से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक पत्र लिखकर युद्ध के बीच बच्चों के बारे में सोचने का आग्रह किया, जो लगभग पांच साल तक चला.