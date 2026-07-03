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खामेनेई के अंतिम संस्कार में ईरान क्यों गईं महबूबा मुफ्ती? पीछे की वजह सुन दंग रह जाएंगे मुसलमान

Ayatollah Ali khamenei Funeral: उनके तेहरान दौरे को एक पॉलिटिकल मैसेज के तौर पर भी देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि वह एक बार फिर अपने पारंपरिक पॉलिटिकल रुख पर जोर दे रही हैं, जो जम्मू-कश्मीर कम्युनिटी के एक हिस्से के बीच उनकी पॉलिटिकल पहचान को मजबूत करने की कोशिश से भी जुड़ा है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 3, 2026 9:06:53 PM IST

अयातुल्ला खामेने के अंतिम संस्कार में महबूबा मुफ्ती
अयातुल्ला खामेने के अंतिम संस्कार में महबूबा मुफ्ती


Mehbooba Mufti: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गई हैं. महबूबा मुफ्ती को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के ऑफिस से ऑफिशियल न्योता मिला है.

कहा जा रहा है कि वह जम्मू-कश्मीर की पली नॉन-शिया पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्हें इस तरह के इवेंट में बुलाया गया है. रेगुलर फ्लाइट्स के सस्पेंशन की वजह से, ईरान सरकार ने बुलाए गए मेहमानों को तेहरान ले जाने के लिए एक स्पेशल प्लेन का इंतज़ाम किया.

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अयातुल्ला अली खामेनेई 28 फरवरी को US और इजरायल के जॉइंट एयरस्ट्राइक में मारे गए थे. उनका अंतिम संस्कार 9 जुलाई को मशहद में होना है. महबूबा मुफ्ती का यह दौरा सिर्फ एक शोक सभा नहीं है, बल्कि इसके कई पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक मतलब भी हैं.

महबूबा मुफ्ती ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, “ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई की शहादत पर अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता दिखाने के लिए तेहरान में होना मेरे लिए सम्मान की बात है. वह एक सम्मानित नेता थे जिन्होंने धारा के खिलाफ खड़े होने और पीड़ितों के लिए लड़ने की हिम्मत की.”

सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, एक पॉलिटिकल मैसेज

महबूबा मुफ्ती का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशियाई पॉलिटिक्स लगातार खबरों में है. ईरान और इज़राइल के बीच बढ़े तनाव के दौरान, महबूबा मुफ्ती ने ईरान के लिए खुलकर सपोर्ट जताया था. इस बीच, भारत सरकार ने पूरे विवाद में एक संतुलित और न्यूट्रल रुख बनाए रखा.

उनके तेहरान दौरे को एक पॉलिटिकल मैसेज के तौर पर भी देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि वह एक बार फिर अपने पारंपरिक पॉलिटिकल रुख पर जोर दे रही हैं, जो जम्मू-कश्मीर कम्युनिटी के एक हिस्से के बीच उनकी पॉलिटिकल पहचान को मजबूत करने की कोशिश से भी जुड़ा है. इसका एक और पहलू यह है कि जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में शिया मुसलमान रहते हैं, और ईरान से उनका इमोशनल कनेक्शन जगजाहिर है. इसलिए, महबूबा मुफ्ती को भविष्य में शिया मुसलमानों का सपोर्ट मिल सकता है.

पहले जताई गई संवेदनाएं

यह पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती ने अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी है. उनके निधन के बाद, वह संवेदना जताने के लिए नई दिल्ली में ईरानी एम्बेसी गई थीं. अब अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तेहरान की उनकी यात्रा को उसी दिशा में एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है.

महबूबा मुफ्ती की तेहरान यात्रा इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं. जबकि भारत सरकार एक संतुलित डिप्लोमैटिक पॉलिसी अपना रही है, महबूबा मुफ्ती ने लगातार ईरान के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं.

एक आधिकारिक भारतीय डेलीगेशन भी मौजूद रहेगा

महबूबा मुफ्ती के अलावा, भारत सरकार का एक आधिकारिक डेलीगेशन भी अंतिम संस्कार में शामिल होगा. केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा और बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन भारत को रिप्रेजेंट करेंगे.

कांग्रेस के सीनियर नेता और कांग्रेस के विदेश मामलों के चीफ सलमान खुर्शीद ने भी कई दूसरे शिया नेताओं के साथ सलात-अल-जनाज़ा पढ़ी और मरे हुए लोगों के लिए दुआ की. हालांकि, सरकारी डेलीगेशन की मौजूदगी और महबूबा मुफ्ती के पर्सनल पॉलिटिकल दौरे को अलग तरह का माना जा रहा है.

Tags: ayatollah ali khamenei funeralMehbooba Mufti
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