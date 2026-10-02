मुसलमानों की सबसे पाक जगह पर होने वाला था धमाका? क्या सच में काबा के पास पहुंचा था सुसाइड बॉम्बर; सामने आई हकीकत

Mecca Suicide Bomber News: हाल ही में सऊदी में कुछ ऐसा हुआ जो सच में हैरान कर देने वाला है. इस एक घटना से मुसलमानों की रूह कांप गई. दरअसल, सऊदी के काबा के पास अचानक कोई आया और लोगों को डराने लगे. वहीं अब सऊदी अधिकारियों ने शुक्रवार को मक्का की ग्रैंड मस्जिद में सुसाइड बॉम्बर की खबरों को गलत बताया और कहा कि एक आदमी को राहगीरों को परेशान करने और दहशत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने US सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान में कहा, ‘पवित्र राजधानी में सिक्योरिटी अधिकारियों ने राहगीरों को परेशान करने और उनमें डर और दहशत फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. बयान में कहा गया, ‘सिक्योरिटी अधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि घटना के बारे में फैलाए जा रहे दावों में कोई सच्चाई नहीं है.’

क्या है पूरा मामला

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया पर पहले चल रहे दावों में आरोप लगाया गया था कि एक संदिग्ध सुसाइड बॉम्बर विस्फोटक जैकेट पहने हुए काबा के पास पहुंचा था, जो ग्रैंड मस्जिद के बीच में स्थित एक क्यूब के आकार की पत्थर की इमारत है, जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, इससे पहले कि सिक्योरिटी कर्मियों ने उसे पकड़ लिया.

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ऐसे फैली झूठी खबर

सऊदी अधिकारियों के बयान जारी करने से पहले, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट ने एक वीडियो जारी किया. वीडियो में, सिक्योरिटी वाले काबा के पास खड़े दिख रहे थे, और एक आदमी ज़मीन पर दबा हुआ था. फिर सिक्योरिटी वाले उसे ले जा रहे थे. वीडियो के बाद, कई सोशल मीडिया अकाउंट ने यह कहानी शेयर की, जिसमें कहा गया कि एक्सप्लोसिव से भरी जैकेट पहने एक सुसाइड बॉम्बर मस्जिद-ए-हरम में घुस गया था. इन रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वह काबा के बहुत करीब पहुँच गया था और अपने एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने वाला था, लेकिन उसका एक्सप्लोसिव डिवाइस ब्लास्ट नहीं हुआ.

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