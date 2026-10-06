Mecca Defense Alliance: अब हूतियों की खैर नहीं! सऊदी की सुरक्षा के लिए मैदान में उतरी तुर्की और पाकिस्तान की सेना

Saudi Arabia Pakistan Turkey Army: पाकिस्तान और तुर्की ने सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को मक्का डिफेंस अलायंस के तहत सऊदी अरब में सैनिक तैनात करने पर सहमति जताई. यह फैसला यमन के हूती विद्रोही समूहों द्वारा सऊदी अरब पर लगातार हो रहे हमलों के बीच लिया गया है. यह फैसला रियाद में हुई मक्का डिफेंस अलायंस की स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल एंड डिफेंस कमेटी की एक आपातकालीन बैठक में लिया गया.

सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान अल सऊद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मक्का डिफेंस अलायंस के तहत स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल एंड डिफेंस कमेटी की आपातकालीन बैठक में सऊदी अरब और पवित्र स्थलों के खिलाफ हुए भयानक हमलों का सामना करने में हमारे देशों की एकजुटता और एकता को फिर से दोहराया गया. कमेटी ने हमलों और उनके लिए जिम्मेदार लोगों के जवाब में अलायंस के दायरे में सामूहिक रूप से रोकने के उपायों को लागू करने पर सहमति व्यक्त की.

संयुक्त बयान में क्या कहा गया?

एक संयुक्त बयान के अनुसार, सदस्य देशों ने विद्रोही समूह द्वारा मक्का और मदीना के पवित्र शहरों को निशाना बनाने की कथित कोशिश और सऊदी अरब में शहरों, नागरिक सुविधाओं और आर्थिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा की. बयान में आगे कहा गया कि सदस्य देशों ने पुष्टि की कि हर सदस्य देश की सुरक्षा, तीनों देशों की सामूहिक सुरक्षा का एक अटूट हिस्सा है.

तुर्की और पाकिस्तान की सेना करेगी सऊदी अरब की सुरक्षा

इसके अलावा, संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि समझौते के तहत सऊदी अरब के सहयोगी देश, तुर्की और पाकिस्तान, ‘खतरों’ का सामना करने और उनसे निपटने के लिए सऊदी अरब में सेना तैनात करेंगे. आगे कहा गया कि कमेटी ने सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धताओं को व्यावहारिक रूप से लागू करने की दिशा में तुरंत आगे बढ़ने का फैसला किया. साथ ही सहमत सेना और सैन्य क्षमताएं उपलब्ध कराने और उन्हें तेजी से सऊदी अरब में तैनात करने के लिए जरूरी कदम उठाने का भी फैसला किया गया. यह सब मंजूर की गई व्यवस्थाओं और सदस्य देशों के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किया जाएगा, ताकि तैयारी, सैन्य एकीकरण और खतरों का सामना करने और उनसे निपटने की सामूहिक क्षमता को बढ़ाया जा सके.

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तीनों देशों ने दोहराई ये बात

बयान में तीनों देशों ने सऊदी अरब की सुरक्षा और उसके क्षेत्रों की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह के हमले या खतरे को पूरी तरह से खारिज करने की बात दोहराई. कमेटी ने पाकिस्तान सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद को तीन साल के कार्यकाल के लिए अपना पहला सेक्रेटरी-जनरल नियुक्त करने का भी फैसला किया.

क्यों हुई तीनों देशों की बैठक?

यह बैठक सऊदी अरब को निशाना बनाकर हूती विद्रोही समूह द्वारा किए जा रहे लगातार हमलों के बीच हुई है. इस बीच, AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हूती हमलों के कई हफ्तों के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है, क्योंकि रियाद और यमन सरकार में उसके सहयोगियों ने इस समूह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यमन में गृहयुद्ध के फिर से शुरू होने के बाद से ही हूती पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बना रहे हैं.

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