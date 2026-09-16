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Mecca Airstrike Alert: इस्लाम के पवित्र स्थल मक्का में हवाई हमले का खतरा! इतिहास में पहली बार सऊदी सिविल डिफेंस ने क्यों जारी किया अलर्ट?

Mecca Airstrike Alert: मंगलवार (15 सिंतबर, 2026) को सऊदी सिविल डिफेंस ने पवित्र मक्का शहर और जेद्दाह व ताइफ इलाके सहित कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया था. हालांकि, जल्द ही इसे हटा लिया गया था.

By: Sohail Rahman | Published: September 16, 2026 9:41:57 AM IST

मक्का में हवाई हमले का अलर्ट
मक्का में हवाई हमले का अलर्ट


Mecca Airstrike Alert: मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को सऊदी सिविल डिफेंस ने देश के पश्चिमी तट के कई शहरों में अलर्ट जारी किया, जिसमें मक्का का पवित्र शहर और जेद्दाह व ताइफ इलाके शामिल थे, लेकिन इन्हें जल्द ही हटा लिया गया.इतिहास में पहली बार मक्का में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया था. यह अभूतपूर्व अलर्ट तब जारी किया गया जब हाल के दिनों में ईरान समर्थित हूतियों ने सऊदी अरब को बार-बार निशाना बनाया.

इजराइली अखबार ‘हायोम’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, मदीना के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुलअजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (MED) जाने वाली हवाई उड़ानों को भी रोक दिया गया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले, सऊदी समर्थित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार और सऊदी सेना ने यमन के ताइज शहर के पास ठिकानों पर हमला किया था.

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क्यों जारी किया गया था अलर्ट?

यह अलर्ट हूतियों द्वारा यमन से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल करके सऊदी अरब में 13 लोगों को घायल करने के एक दिन बाद जारी किया गया था. सऊदी सिविल डिफेंस निदेशालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में का कि अलर्ट मक्का शहर में खतरा टल गया है. अपनी सुरक्षा के लिए सिविल डिफेंस के निर्देशों का पालन करते रहें और भीड़ लगाने या वीडियो बनाने से बचें. आपात स्थिति में (911) पर कॉल करें. सऊदी सिविल डिफेंस ने इससे पहले छह क्षेत्रों में कुछ समय के लिए हवाई हमले के अलर्ट जारी किए थे.

हूतियों का क्या कहना है?

एक हूती अधिकारी ने सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि उसने इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का की ओर बढ़ रहे विद्रोहियों के एक ड्रोन को मार गिराया था. हूतियों के पोलित ब्यूरो के हजेम अल-असद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मक्का को निशाना बनाने के दावे एक पुराना झूठ हैं जिनका इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है और अब ये किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते.

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कब से चल रहा सऊदी-हूती संघर्ष?

हूतियों ने इस सप्ताह सऊदी अरब के खिलाफ कई वर्षों में अपना सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिससे तेल ठिकानों में आग लग गई और 73 लोग घायल हो गए. सोमवार को 2 सैन्य सूत्रों के अनुसार, पश्चिमी यमन में हूती हमले में सरकार के आठ सैनिक मारे गए. समूह ने दक्षिणी सऊदी अरब के खमीस मुशैत में किंग खालिद एयरबेस के खिलाफ दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों का उपयोग करके एक नए बड़े पैमाने पर हमले का भी दावा किया.

जुलाई में यमन के गृह युद्ध के फिर से शुरू होने के बाद से ही हूती सऊदी-समर्थित सरकारी बलों के साथ लड़ रहे हैं; इसी दौरान समूह ने रियाद पर समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की और लाल सागर में उसके जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया.

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Tags: World news
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