India Bangladesh Relations: ढाका ने लगाया भारत पर बड़ा आरोप, फिर नई दिल्ली ने दिया ऐसा जवाब…मोहम्मद यूनुस की बोलती हो गई बंद

India Bangladesh Relations: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा जारी एक प्रेस वक्तव्य पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली को अपने क्षेत्र से किसी भी बांग्लादेश विरोधी गतिविधि की जानकारी नहीं है। यह बयान बांग्लादेश द्वारा भारत से देश में प्रतिबंधित अवामी लीग के कथित कार्यालयों को बंद करने का आग्रह करने के बाद आया है।

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “भारत सरकार को देश में अवामी लीग के कथित सदस्यों द्वारा किसी भी बांग्लादेश विरोधी गतिविधि या भारतीय कानून के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। सरकार भारतीय धरती से अन्य देशों के विरुद्ध राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देती है। इसलिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रेस वक्तव्य अनुचित है। भारत अपनी अपेक्षा दोहराता है कि जनता की इच्छा और जनादेश जानने के लिए बांग्लादेश में जल्द से जल्द स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराए जाएँगे।”

ढाका ने दिल्ली से कार्रवाई का आग्रह किया

ढाका ट्रिब्यून में सरकारी समाचार पत्र बांग्लादेश संगबाद संस्था (बीएसएस) के हवाले से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत से प्रतिबंधित बांग्लादेश अवामी लीग के कथित कार्यालयों को तुरंत बंद करने का आह्वान किया है, जो कथित तौर पर नई दिल्ली और कोलकाता में संचालित हो रहे हैं।

मंत्रालय ने टिप्पणी की “बांग्लादेशी नागरिकों, विशेष रूप से किसी प्रतिबंधित राजनीतिक दल के फरार नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा, जो भारत की धरती पर कानूनी या अवैध रूप से रह रहे हैं, बांग्लादेश के हितों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि, जिसमें कार्यालय स्थापित करना भी शामिल है, बांग्लादेश की जनता और राज्य के विरुद्ध एक स्पष्ट अपमान है।”

इसमें दावा किया गया कि प्रतिबंधित दल ने भारत में कार्यालय स्थापित किए हैं और चेतावनी दी कि इस घटनाक्रम से “भारत के साथ आपसी विश्वास और सम्मान से प्रेरित अच्छे पड़ोसी संबंधों” पर असर पड़ सकता है, जिसके बांग्लादेश के चल रहे राजनीतिक परिवर्तन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।

जनता की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की चेतावनी

बांग्लादेशी बयान में आगे चेतावनी दी गई कि यह मामला देश में जनता के गुस्से को भड़का सकता है और दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किए जा रहे द्विपक्षीय प्रयासों को संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है।

इसमें आगे कहा गया, “इसलिए, बांग्लादेश सरकार भारत सरकार से आग्रह करती है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए कि कोई भी बांग्लादेशी नागरिक भारतीय धरती पर रहते हुए बांग्लादेश विरोधी गतिविधि न करे, जिसमें किसी भी तरह से ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति न देना या उसका समर्थन न करना और प्रतिबंधित बांग्लादेश अवामी लीग के भारतीय धरती पर स्थित राजनीतिक कार्यालयों को तत्काल बंद करना शामिल है।”

ढाका की तरफ से लगाए गए आरोप

ढाका ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिबंधित अवामी लीग के कई वरिष्ठ नेता, जिन पर बांग्लादेश में “मानवता के विरुद्ध गंभीर अपराधों” के लिए आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। इसमें याद दिलाया गया कि 21 जुलाई को, एक गैर-सरकारी संगठन के बैनर तले, इनमें से कुछ नेताओं ने दिल्ली प्रेस क्लब में एक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया, जहाँ पत्रकारों के बीच पुस्तिकाएँ वितरित की गईं।

