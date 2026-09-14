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Masood Azhar: दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा पाकिस्तान, मसूद अजहर पर 70 लाख का इनाम घोषित कर क्या करना चाह रहा?

Masood Azhar: अक्टूबर में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक से ठीक पाकिस्तान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये का इनाम घोषित किया है.

By: Sohail Rahman | Published: September 14, 2026 11:03:28 PM IST

मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने रखा 70 लाख पाकिस्तानी रुपये का इनाम
मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने रखा 70 लाख पाकिस्तानी रुपये का इनाम


Masood Azhar: दुनिया को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश में पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के चीफ मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये का इनाम घोषित किया है. पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) ने अपनी नई ‘रेड बुक’ (मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची) में मसूद अजहर को भगोड़ा घोषित किया है और उस पर इनाम की राशि 20 लाख पाकिस्तानी रुपये बढ़ा दी है.

यह दिखावटी कार्रवाई अक्टूबर में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक से ठीक पहले की गई है, क्योंकि पाकिस्तान ‘ग्रे लिस्ट’ में दोबारा शामिल होने से बचना चाहता है. कार्रवाई से बचने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को धोखा देने के लिए पाकिस्तान ने 2021 में दावा करना शुरू कर दिया था कि अजहर अब उसके देश में नहीं है बल्कि अफगानिस्तान भाग गया है, जबकि उसी साल FIA ने उस पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपये का इनाम रखा था. सूत्रों के मुताबिक, पांच साल बाद इस इनाम की राशि बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये कर दी गई.

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कौन है मसूद अजहर?

58 साल का मसूद अजहर पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन JeM के संस्थापक और प्रमुख है. इस संगठन पर पिछले दो दशकों में भारत के खिलाफ कई गंभीर हमले करने का आरोप है. यह आतंकी संगठन पाकिस्तान से काम करता है और इसका मुख्य ठिकाना पारंपरिक रूप से बहावलपुर में रहा है. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत ने बहावलपुर पर जबरदस्त बमबारी की थी.



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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी किया घोषित

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है. भारत में सीमा-पार आतंकवाद के मामलों में अजहर का नाम लंबे समय से प्रमुखता से लिया जाता रहा है. उनके आतंकी संगठन का संबंध 2001 में संसद पर हमले, 2008 में मुंबई हमलों, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमले और 2019 में पुलवामा बम धमाके जैसे हमलों से रहा है.

भारत की हिरासत में था मसूद अजहर

मसूद अजहर कभी भारत की हिरासत में था, लेकिन दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के अपहरण के बाद उसे रिहा कर दिया गया. 5 आतंकवादियों ने काठमांडू से दिल्ली जा रहे इस विमान का अपहरण कर लिया था. इसके बाद विमान को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया, जो उस समय तालिबान के कब्जे में था. बंधक संकट के लंबे दौर के बाद भारत यात्रियों की रिहाई के बदले अजहर और जेल में बंद दो अन्य आतंकवादियों को छोड़ने पर सहमत हो गया. रिहाई के बाद उसने 1999-2000 के आसपास जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की.

ऑपरेशन सिंदूर में बच निकला मसूद अजहर

अजहर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में बच निकला, लेकिन इस हमले के दौरान उसके परिवार के सदस्य मारे गए. पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को भारत ने उन नौ ठिकानों पर हमले किए जहां आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था.इन हमलों में अजहर के परिवार के कम से कम 10 सदस्यों के मारे जाने की खबर थी. उसके चार सहयोगियों के भी मारे जाने की सूचना मिली थी. मारे गए लोगों में अजहर की बड़ी बहन, उनके पति, एक भतीजा, भतीजे की पत्नी, एक भतीजी और परिवार के 5 बच्चे शामिल थे.

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Tags: Masood Azhar
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