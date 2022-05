नई दिल्ली, पाकिस्तान में जल्द ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा लॉन्ग मार्च का आयोजन किया जाएगा. जहां इसी बीच पाकिस्तान में कुछ तस्वीरों ने टेंशन बढ़ा दी है. यह तस्वीरें कुछ हथियारों की है, जिसपर पीएमएल-एन नेता मरियम नवाज शरीफ़ ने दावा किया है कि पंजाब पुलिस ने पीटीआई नेताओं के पास से बड़ी संख्या में यह हथियार बरामद किए हैं.

बुधवार 25 मई को पीएमएल-एन नेता मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कुछ तस्वीरों के साथ एक दावा भी किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कुछ बड़ी घटना होने की आशंका भी जताई. कुछ हथियारों की तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, “पंजाब लाहौर पुलिस ने पीटीआई के लाहौर नेता ज़ुबैर नियाज़ी और बजश नियाज़ी के वाहनों से हथियार बरामद किए. केस दर्ज कर लिया गया है. ये तथाकथित लॉन्ग मार्च का बदसूरत चेहरा है. यही मंसूबे हैं.”

Weapons recovered by punjab Lahore police from vehicles of PTI Lahore office bearers Zubair Niazi and Bajash Niazi. Case registered. This is the ugly face of the so called Long March. These are the intentions. pic.twitter.com/oGZHituEgf

