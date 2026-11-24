51 वर्षीय विवाहित पादरी को चर्च से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है.उस पर आरोप है कि एक महिला आध्यात्मिक सहारे के लिए उनके पास आई थी, लेकिन पादरी ने उसके साथ एक रॉकिंग चेयर पर शारीरिक संबंध बनाए. बाद में उसी महिला ने पादरी को किसी और प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद पादरी को चर्च से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है. ‘द सन’ की रिपोर्ट के अनुसार, रेवरेंड डॉ. जॉनी डगलस (51) अपनी पत्नी जूली के साथ शादीशुदा होने के बावजूद एक अन्य महिला के साथ गुप्त रिश्ते में थे. इसी दौरान उन्होंने उस महिला के साथ ‘रॉकिंग चेयर’ पर शारीरिक संबंध बनाए.

इसके कुछ समय बाद पादरी की प्रेमिका को शक हुआ कि वो किसी और के साथ भी रिश्ते में हैं. सच्चाई जानने के लिए वह केंट के सेंट पॉल स्वानले स्थित उनके कार्यालय में जा धमकीं. चर्च ट्रिब्यूनल को बताया गया कि जब महिला ने पादरी के आवास पर उनसे आमना-सामना किया तो उसने देखा कि पादरी की दूसरी प्रेमिका एक डेस्क के नीचे छिपी हुई थी.

डगलस पर यह भी आरोप है कि अपनी पत्नी के साथ रिश्ते के दौरान वो दबाव डालने वाले और नियंत्रण रखने वाले (coercive and controlling) थे और अक्सर अपमानजनक तरीके से चिल्लाते थे. वर्ष 2024 में पादरी और उनकी पत्नी का तलाक फाइनल होने के कुछ ही महीनों बाद उन्हें रोचेस्टर के बिशप द्वारा उनके पद से निलंबित कर दिया गया. चर्च के सदस्यों को यह सलाह दी गई कि वो उनके साथ कोई संपर्क न रखें, जिसे सुनकर वो हैरान रह गए.

2012 में पुजारी के रूप में किया गया नियुक्त

ट्रिब्यूनल ने पाया कि पादरी के कृत्य ऐसे थे जिन्हें ‘कोई भी आम इंसान एक पादरी द्वारा किया गया कदाचार (misconduct) मानेगा’. इसके बाद उन्हें चर्च से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है. डगलस को 2011 में डीकन और 2012 में पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था और 2018 में उन्हें सेंट पॉल स्वानली के विकर के रूप में पदस्थापित किया गया था.

ट्रिब्यूनल को बताया गया कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023 के बीच आरोपी ने इस महिला के साथ चालाकी भरा और बेईमानीपूर्ण व्यवहार किया. एक बार कथित तौर पर वे एक रॉकिंग चेयर पर अंतरंग हुए थे, जिसे XY ने रॉकिंग चेयर पर साथ होना और बहुत ही सुंदर और आनंददायक अनुभव बताया. इस दौरान डगलस के एक और स्थानीय महिला के साथ भी अनुचित और ग़लत संबंध थे, जिसे बाद में XY ने उनके दफ़्तर में देख लिया था.

डगलस ने किया संबंधों से इन्कार

वहीं, डगलस ने किसी भी तरह के यौन संबंध से इन्कार किया और तर्क दिया कि उनके और XY के बीच हुए संदेशों में केवल एक पार्टी में साथ बैठने की बात कही गई थी. वर्ष 2024 तक उनका तलाक हो चुका था और चर्च ने उन्हें निलंबित कर दिया था. इस चर्च में पिछले दो सालों से कोई पादरी (विकार) नहीं है. ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2 मामलों में कदाचार का दोषी पाया. अपनी पत्नी के प्रति उनका व्यवहार और XY का फ़ायदा उठाना, जो उनके पास आध्यात्मिक सहारे के लिए आई थी.

जीवनभर के लिए लगा प्रतिबंध

सज़ा के तौर पर उन पर जीवन भर के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया. यह एक ऐसी सज़ा है जो सामान्य अस्थायी प्रतिबंध से कहीं अधिक गंभीर है और इसे लागू करने के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है. जूली ने कहा कि मेरी शादी टूटने का मेरे जीवन के हर पहलू पर गहरा असर पड़ा. बहुत कम समय में मैंने अपना पति, अपना घर, पादरी की पत्नी के रूप में अपनी भूमिका और वह चर्च समुदाय खो दिया, जहां मैं कई सालों तक रही और सेवा की थी. उस समुदाय का खो जाना और जिस तरह से मेरी शादी ख़त्म हुई, वह सब बेहद दर्दनाक था.