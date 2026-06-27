कमर पर तलवार और जांघ पर मकड़ी का टैटू वाली खूबसूरत लड़की कौन है? अमेरिका में है जिसकी तलाश

Marly Kinney: 19 साल की एक लड़की ‘रॉक’ घूमने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गई. दोस्तों के ग्रुप का कहना है कि उन्हें याद नहीं कि उसे दूर-दराज की झील पर पीछे छोड़ दिया गया था. दोस्तों के साथ झील पर एक दिन बिताने और ‘रॉक’ नाम की मशहूर जगह पर घूमने के बाद एक टीनएजर गायब हो गई. मार्ली किनी (19 साल) को आखिरी बार बुधवार (24 जून, 2026) को शाम करीब 4 बजे लुइसविले से लगभग 200 मील पूर्व में ग्रेसन झील पर देखा गया था. वह कई अन्य लोगों के साथ एक पोंटून नाव पर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता कि किनी किस समय नाव से उतरी. केंटकी डिपार्टमेंट ऑफ़ फिश एंड वाइल्डलाइफ रिसोर्सेज के लेफ्टिनेंट क्रिस मुलहोलैंड ने WSAZ को यह जानकारी दी.

मुलहोलैंड के अनुसार, जांचकर्ता बुधवार से ही झील और आसपास के रास्तों की तलाशी ले रहे हैं और पानी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारी किनी को खोजने के लिए सोनार टूल, पुलिस डॉग और थर्मल डिटेक्टर वाले ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और भी संसाधन मंगाए जा रहे हैं. किनी की बहन विलो वैनहूस ने फेसबुक पर नाव से गायब लड़की की एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि उसने ‘गुलाबी-नारंगी रंग की बिना स्ट्रैप वाली बिकिनी पहनी थी और शायद उसने जूते नहीं पहने थे.वह सोने के गहने पहनती है और आमतौर पर गले में सोने का एक छोटा सा क्रॉस नेकलेस पहनती है. उसके शरीर पर कई टैटू हैं – एक तलवार का टैटू उसकी कमर के पास है. जांघ पर मकड़ी का टैटू है जो चारों ओर घूमता हुआ दिखता है, हाथ पर तितलियां और बाघ का टैटू है.इसके अलावा कंधे पर परियों का टैटू है.

ग्रुप में थी मार्ली किनी

लिया रॉस नाम की एक महिला ने बताया कि वह और उसका परिवार स्थानीय रूप से ‘रॉक’ के नाम से मशहूर चट्टान के पास झील में नाव चला रहे थे, जहां किनी और उसका ग्रुप भी मौजूद था. 19 साल की मार्ली किनी बुधवार को दोस्तों के साथ केंटकी की एक झील में नाव पर घूमते समय गायब हो गईं. किनी और उनके ग्रुप के पास ही नाव चला रही एक महिला ने उनकी एक फ़ोटो शेयर की, जिसमें वे एक चट्टान से कूद रहे थे; स्थानीय लोग इस चट्टान को ‘रॉक’ के नाम से जानते हैं.

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क्या कहती है फॉक्स 56 की रिपोर्ट

इस बीच, फॉक्स 56 की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस दिन किनी गायब हुईं उसी दिन ग्रेसन झील पर अपनी नाव के एक यात्री के गायब होने की सूचना देने वाले 23 साल के एक व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं. कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि कैमरन कॉनली ने ग्रेसन लेक मरीना के कर्मचारियों को बताया कि वह बुधवार को अपनी नाव पर मौजूद एक महिला यात्री का पता नहीं लगा पा रहे थे. पुलिस की पूछताछ में कॉनली ने नाव चलाते समय शराब पीने की बात कबूल की, और रिकॉर्ड के मुताबिक उनके खून में अल्कोहल का लेवल .137 पाया गया. उन पर नशे की हालत में नाव चलाने का आरोप लगाया गया.

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समाचार स्टेशन पर दी सूचना!

अधिकारियों ने स्थानीय समाचार स्टेशन को बताया कि वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि किनी वही व्यक्ति थीं जिनके गायब होने की सूचना कॉनली ने दी थी.

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