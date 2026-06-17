Mark Orabiyi Death Mystery: कैसे हुई ग्रैमी अवॉर्ड जीतने वाले मार्क ओराबियी उर्फ ताले राइली की मौत?

Mark Orabiyi Death Mystery: ग्रैमी अवॉर्ड जीतने वाले 35 साल के गीतकार मार्क ओराबियी उर्फ ताले राइली (Mark Orabiyi known professionally as Talay Riley) की छाती में चाकू लगने से मौत हो गई. उन्होंने दुआ लिपा और जेसी जे के साथ काम किया था. ईस्ट लंदन कोरोनर कोर्ट में आज बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, ओराबिई की मौत छाती या पेट में किसी नुकीली चीज से लगी चोट के कारण हुई थी. बताया जा रहा है कि ओराबिई ने जेसी जे और क्रेग डेविड जैसे कलाकारों के साथ काम किया था और खालिद के गाने ‘यंग डंब एंड ब्रोक’ जैसे हिट गानों के पीछे उनका हाथ था.

एक 27 वर्षीय व्यक्ति को आगे की जांच तक जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जबकि एक 24 वर्षीय पुरुष और एक 25 वर्षीय महिला से पूछताछ के बाद बिना किसी आगे की कार्रवाई के रिहा कर दिया गया. ओराबिई ने क्रेग डेविड और अशर के साथ भी काम किया था. खालिद के ‘यंग डंब एंड ब्रोक’ और बेकी हिल के ‘आफ्टरग्लो’ जैसे हिट गानों के पीछे थे. ‘आफ्टरग्लो’ को यूके में ट्रिपल प्लेटिनम सर्टिफिकेशन मिला था.

उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर 2020 में HER के गाने ‘लाइट्स ऑन’ को लिखने के लिए ग्रैमी अवॉर्ड जीता था. एरिया कोरोनर नादिया पर्सौड ने कहा कि वह जांच के लिए कोई निर्देश जारी नहीं करेंगी, क्योंकि ओराबिई की मौत की पुलिस जांच अभी चल रही है. एक जांच में बताया गया कि मार्क ओराबिई (जिन्हें प्रोफेशनल तौर पर ‘ताले राइली’ के नाम से जाना जाता था) की मौत सीने में चाकू लगने से हुई.

कई लोगों ने जताया अफसोस

वहीं, उनके भाई माइकल ओराबिई (रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और गीतकार ‘स्क्रिबज़ राइली’ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है) ने इंस्टाग्राम पर लिखा: ‘मेरा दिल टूट गया है! यह सच नहीं लग रहा। यह एक बुरे सपने जैसा लग रहा है. स्टॉर्मज़ी ने पोस्ट पर कमेंट किया- ‘मुझे अफ़सोस है भाई’, जबकि JLS स्टार विलियम्स ने लिखा: ‘यीशु के नाम पर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हिम्मत और दुआएं भेज रहा हूं, मेरे भाई’. वहीं, ब्रिटिश रैपर रेच 32 ने कहा: ‘तुम्हें और तुम्हारे परिवार को प्यार भेज रहा हूं भाई. तुम्हारा भाई एक हीरा था और उसे याद किया जाएगा और कभी नहीं भुलाया जाएगा, कभी नहीं! RIP.

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म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोगों ने दी श्रद्धांजलि

‘ ओराबियी की दुखद मौत के बाद म्यूज़िक इंडस्ट्री के कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। क्रेग डेविड ने कहा: ‘आपको और आपके परिवार को बहुत सारा प्यार। उनकी शानदार एनर्जी हमेशा महसूस की जाती रहेगी और दूसरी दुनिया से भी दिखाई देती रहेगी.’

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लंदन एम्बुलेंस सर्विस के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमें 5 जून को सुबह 9:00 बजे पैंकहर्स्ट एवेन्यू, सिल्वर्टाउन, E16 में चाकू मारने की घटना की सूचना मिली. हमने एम्बुलेंस क्रू, तेज़ रफ़्तार कारों में दो पैरामेडिक्स और एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स ऑफ़िसर सहित कई संसाधन भेजे. हमने लंदन एयर एम्बुलेंस की कार में एक ट्रॉमा टीम भी भेजी.

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