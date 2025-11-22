Home > विदेश > दूसरों की जमीन हड़पने वाले चीन के नागरिकों को ये देश बना रहा गुलाम! जानें क्या है पूरा मामला?

दूसरों की जमीन हड़पने वाले चीन के नागरिकों को ये देश बना रहा गुलाम! जानें क्या है पूरा मामला?

Chinese workers in Africa: कई चीनी वर्कर्स को गैर-कानूनी खदानों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, उनके साथ माइनिंग के गुलामों जैसा बर्ताव किया जाता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 22, 2025 2:33:56 AM IST

China Mining Slaves: अफ्रीका के सोने से भरपूर इलाकों में काम की तलाश कर रहे हजारों चीनी नागरिकों को इस समय गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (CAR) में तेजी से बढ़ते गैर-कानूनी सोने की माइनिंग नेटवर्क और राजनीतिक अस्थिरता ने उनकी जान को खतरे में डाल दिया है.

CAR में चीन की एम्बेसी ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे राजनीतिक रूप से अस्थिर देश के सोने के व्यापार में “माइनिंग स्लेव” बनने का जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि चीनी वर्कर सब-सहारा अफ्रीका की ओर देख रहे हैं क्योंकि एशियाई दिग्गज की गिग इकॉनमी में नौकरियां खत्म हो रही हैं.

एम्बेसी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि चीनी नागरिकों को हथियारबंद ग्रुप और यहां तक ​​कि उनके कथित बिजनेस पार्टनर ने मार डाला है या किडनैप कर लिया है, जबकि दूसरों से बड़ी रकम ठगी गई और उन्हें गैर-कानूनी माइनिंग के लिए देश निकाला दे दिया गया.

अफ्रीका जा रहे चीनी वर्कर

चीन से वर्कर अपनी किस्मत आजमाने के लिए रिसोर्स से भरपूर सब-सहारा अफ्रीका में आ रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर चीनी सरकार द्वारा की जा रही खरीद के कारण सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी के धीमे होने से चीन की कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रियों में नौकरियां खत्म हो रही हैं.

सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ-साथ, पास के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, घाना और माली भी गैर-कानूनी माइनिंग के अड्डे बन गए हैं, जो ढीले रेगुलेशन और कमजोर एनफोर्समेंट की वजह से हैं.

चीनी वर्कर बने “माइनिंग स्लेव”

बांगुई में एम्बेसी ने कहा, “सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में सोने की माइनिंग के काम में लगे चीनी नागरिकों को बड़े सिक्योरिटी रिस्क का सामना करना पड़ता है,” उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें ऐसी रिपोर्ट मिली हैं कि नागरिकों के डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त कर लिए गए हैं, जिससे वे “माइनिंग स्लेव” बन गए हैं. एम्बेसी ने यह नहीं बताया कि कितने चीनी नागरिकों ने CAR की गैर-कानूनी खदानों में काम मांगा था.

चीन ने दे रखा है $26 मिलियन लोन

CAR एक दशक से ज़्यादा समय से सिविल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में है और यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, लेकिन इसके पास सोने, हीरे और तेल का बहुत ज़्यादा भंडार है. चीन, जिसने देश को $26 मिलियन से ज़्यादा का लोन दिया है, दूसरे देशों के मामलों पर शायद ही कभी कमेंट करता है – एनालिस्ट का कहना है कि दखल न देने का यह सिद्धांत ज़्यादातर विदेशों में अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए है.

चीन ने लंबे समय से CAR की राजधानी बांगुई के बाहर के सभी इलाकों को “बहुत ज़्यादा रिस्क वाला” माना है, और अपने नागरिकों से वहां से निकलने की अपील कर रहा है, जबकि U.S. स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी सबसे ऊंची “यात्रा न करें” एडवाइजरी जारी रखी है.

