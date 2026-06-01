Mandelson Files Kya Hai: क्या है ‘मैंडेलसन फाइल्स’? कब होगी रिलीज, जेफ्री एपस्टीन से इसका क्या है नाता?

Mandelson Files Kya Hai: ब्रिटेन की सरकार जल्द ही ‘मैंडेलसन फाइल्स’ का दूसरा और सबसे बड़ा दस्तावेजी बैच पब्लिश करने जा रही है. इन डाक्यूमेंट्स को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है, क्योंकि इनमें ब्रिटेन के अमेरिका में एंबेसडर के रूप में पीटर मैंडेलसन की नियुक्ति से जुड़ी बड़ी जानकारियां सामने आ सकती हैं. माना जा रहा है कि इन फाइल्स से ये पता चल सकता है कि नियुक्ति से पहले सुरक्षा संबंधी चिंताओं, राजनीतिक चेतावनियों और मैंडेलसन के पुराने संबंधों को लेकर सरकार के अंदर क्या चर्चाएं हुई थीं.

क्या हैं मैंडेलसन फाइल्स? (What is Mandelson’s Files)

मैंडेलसन फाइल्स सरकारी दस्तावेजों, ईमेल, इंटरनल नोट्स, व्हाट्सऐप मैसेजों और ऑफिशियल बातचीत का ग्रुप हैं. ये सभी डाक्यूमेंट्स पीटर मैंडेलसन को वॉशिंगटन में ब्रिटेन का एंबेसडर नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया से जुड़े हैं.

सांसदों ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए संसद के एक विशेष अधिकार “हम्बल एड्रेस” के माध्यम से सरकार को इन डाक्यूमेंट्स को सार्वजनिक करने के लिए बाध्य किया था. दूसरा बैच 1,000 से अधिक पन्नों का बताया जा रहा है, जो हाल के सालों में संसद के सामने पेश किए गए सबसे बड़े डाक्यूमेंट्स खुलासों में से एक हो सकता है.

कब जारी होंगी फाइल्स?

मैंडेलसन फाइल्स का दूसरा भाग संसद के ब्रेक से लौटने के बाद सोमवार को जारी किए जाने की उम्मीद है. सरकार ने संसद के आदेश का पालन करने की बात कही है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कनिष्ठ अधिकारियों की पहचान की सेफटी के लिए कुछ हिस्सों को हटाया जा सकता है.

इसके अलावा, यदि किसी चल रही जांच से जुड़ी जानकारी होगी तो पुलिस के अनुरोध पर कुछ डाक्यूमेंट्स को प्राइवेट भी रखा जा सकता है.

नए डाक्यूमेंट्स में क्या हो सकता है?

दूसरे बैच में मंत्रियों, सलाहकारों और सरकारी अधिकारियों के बीच हुए पत्राचार शामिल होने की संभावना है. इन डाक्यूमेंट्स से कई बड़े पहलुओं पर नजर पड़ सकती है, जिनमें शामिल हैं:

सुरक्षा जांच से जुड़ी चर्चाएं- मैंडेलसन की नियुक्ति से पहले हुई सुरक्षा जांच और उससे जुड़े विचार सामने आ सकते हैं.

अधिकारियों की चिंताएं- सरकारी अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों या चिंताओं की डिटेल मिल सकती है.

विदेश मंत्रालय की भूमिका- वरिष्ठ विदेश मंत्रालय अधिकारियों और मंत्रियों के बीच हुई बातचीत भी दस्तावेजों का हिस्सा हो सकती है.

नियुक्ति की उपयुक्तता पर चर्चा- ये भी सामने आ सकता है कि मैंडेलसन को अमेरिका जैसे बड़े देश में एंबेसडर बनाने के निर्णय पर सरकार के भीतर क्या राय थी.

नए आरोपों के बाद लिए गए फैसले

यदि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान कोई नए आरोप या सवाल सामने आए थे, तो उनसे निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, इसकी जानकारी भी मिल सकती है.

हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा एक कथित सेफटी रिपोर्ट को लेकर है, जिसे ब्रिटेन की सुरक्षा जांच एजेंसियों ने तैयार किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस डाक्यूमेंट्स का कुछ हिस्सा पब्लिक नहीं किया जा सकता.

कौन हैं पीटर मैंडेलसन?

पीटर मैंडेलसन मॉडर्न ब्रिटिश राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. वे लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं. अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने कई कैबिनेट पदों पर काम किया और पार्टी के मेन रणनीतिकारों में शामिल रहे. दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने उन्हें अमेरिका में ब्रिटेन का एंबेसडर बनाने के लिए नामित किया था. हालांकि, नियुक्ति के तुरंत बाद उनके पुराने संबंधों को लेकर विवाद शुरू हो गया.

जेफ्री एपस्टीन से क्या है संबंध?

मैंडेलसन की नियुक्ति को लेकर सबसे बड़ा विवाद उनके और जेफ्री एपस्टीन के बीच रहे संबंधों को लेकर है. जेफ्री एपस्टीन एक अमेरिकी वित्तीय कारोबारी था, जिस पर यौन तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगे थे. 2019 में मुकदमे का सामना करने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी. एपस्टीन के दुनिया भर के कई प्रभावशाली नेताओं, कारोबारियों और सार्वजनिक हस्तियों से संबंध थे. रिपोर्ट्स में सामने आया कि मैंडेलसन और एपस्टीन कई सालों तक संपर्क में रहे थे. इसके बाद उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठने लगे.

मैंडेलसन ने कई बार स्वीकार किया है कि एपस्टीन के साथ उनकी मित्रता एक गलती थी. उनका कहना है कि उन्हें कभी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे उन्हें एपस्टीन की कथित आपराधिक गतिविधियों का संदेह होता. इसके बावजूद, इस संबंध ने उनकी नियुक्ति को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया.