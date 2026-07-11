Ndodana Mkhanyisi Tshuma: एक अमीर IT एक्सपर्ट पर अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या का आरोप लगाया गया है. उसे दक्षिण अफ्रीका में तब गिरफ्तार किया गया जब बेडफोर्डशायर में उसके £1.3 मिलियन (करीब 13 लाख पाउंड) के घर में उसकी पत्नी और दो बच्चों की मौत हो गई थी. 45 साल के न्दोदाना म्खान्यिसी त्शुमा को दक्षिण अफ्रीका में गिरफ्तार किया गया. मंगलवार (7 जुलाई, 2027) को बेडफोर्डशायर के ग्रेट डेनहम में एक घर में 42 साल की नोथाबो ज़ैंडिले त्शुमा, 15 साल की नताली और पांच साल की नाला के शव मिले थे. साउथ अफ्रीकन पुलिस सर्विस (SAPS) की प्रवक्ता ने बताया कि त्शुमा (जिसे मार्क नाम से भी जाना जाता है) को पुलिस की ऑर्गनाइज्ड क्राइम यूनिट और इंटरपोल ने जोहान्सबर्ग के केंसिंग्टन में गिरफ्तार किया.

बुलावायो में पुलिस के एक सूत्र ने दक्षिण अफ्रीका में उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि यह जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और हम उसे खोजने के लिए यहां और दक्षिण अफ्रीका में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे. उसके देखे जाने की कई खबरें मिली थीं और हमने सीमा के दोनों ओर लोगों को इस व्यक्ति की तलाश में लगाया था. हम सभी की कड़ी मेहनत के लिए आभारी हैं.

SAPS की प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका भगोड़ों के छिपने की जगह नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि माना जा रहा है कि ज़िम्बाब्वे मूल के ब्रिटिश नागरिक त्शुमा ने शनिवार को हीथ्रो एयरपोर्ट से ब्रिटिश पासपोर्ट पर UK छोड़ा था. क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस की प्रवक्ता ने कहा कि उसने अपनी पत्नी और दो बेटियों की मौत के बाद न्दोदाना म्खान्यिसी त्शुमा पर हत्या के तीन आरोप लगाने की मंज़ूरी दे दी है.

महिला समेत 3 लोग घर में मिले मृत

42 साल की नोथाबो ज़ैंडिले तशुमा (जिन्हें ज़ैंडिले के नाम से जाना जाता था) और उनकी बेटियां – 5 साल की नाला और 15 साल की नताली – बेडफोर्डशायर के एक घर में मृत पाई गईं. एनडोडाना मखान्यिसी तशुमा को दक्षिण अफ्रीका में गिरफ्तार किया गया है; शनिवार को उन्हें हीथ्रो एयरपोर्ट पर यूके से भागते हुए सीसीटीवी में देखा गया था.

जांच ने पकड़ी गति

आरोप एक आईटी एक्सपर्ट के तौर पर £100,000 कमाता था और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजता था. नताली £20,000 सालाना फीस वाले बेडफोर्ड गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, जबकि नाला पिलग्रिम्स प्री-प्रिपरेटरी स्कूल में जाती थी. सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली मार्टिन ने कहा कि यह जांच बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है और इसमें कई लॉ एनफोर्समेंट पार्टनर शामिल रहे हैं, जिनमें नेशनल क्राइम एजेंसी, इंटरपोल और ज़िम्बाब्वे और दक्षिण अफ़्रीका दोनों देशों के अधिकारी शामिल हैं.

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उन्होंने कहा कि हमारी जांच जारी है और हम उसे इस देश में वापस लाने के लिए दक्षिण अफ़्रीका में अपने साथियों के साथ-साथ नेशनल क्राइम एजेंसी और क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के साथ मिलकर काम करेंगे.

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