France Crime: शख्स ने गर्लफ्रेंड का जबरन बनवाया अनजान लोगों से संबंध, फोन पर सुनता था चीखें, महिला ने 487 मर्दों के बाद छोड़ दी गिनती

Crime News in Hindi: फ्रांस से एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे पढ़कर आप भी सन्न रह जाएंगे. इस मामले ने मानवता को भी बुरी तरह शर्मसार कर दिया है. दरअसल, फ्रांस में 51 साल के पूर्व बैंक मैनेजर को गर्लफ्रेंड का 7 साल तक शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण करने के मामले में 25 साल जेल की सजा सुनाई गई है. उस पर महिला को हिंसा और जबरन यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप था.

42 साल की पीड़ित लेटेसिया आर ने कोर्ट में कहा कि बैंककर्मी गिलौम बुची ने सेक्स गेम रिश्ते का बहाना बनाकर उन्हें धीरे-धीरे अपने कंट्रोल में लिया और फिर देह व्यापार में धकेल दिया. वह उन्हें अपने दोस्तों, सहकर्मियों और अजनबियों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था और ग्राहकों की सूची भी बनवाता था.

‘487 पुरुषों के बाद गिनती बंद कर दी’

लेटेसिया ने बताया, “मैंने 487 पुरुषों के बाद गिनती करना बंद कर दिया था. इनमें कुछ लोग ऐसे थे जिनसे मुझे कई बार मिलना पड़ा.” पीड़िता ने बताया कि यह सिलसिला 2015 में क्रिसमस के समय शुरू हुआ. तब बुची ने उसे हाईवे के पास एक सर्विस स्टेशन पर दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.

पीड़िता ने आगे बताया कि रेलवे स्टेशन और हाईवे के पास अजनबियों के साथ संबंध बनाने को मजबूर किया जाता था. उसने कहा कि कई बार 24 घंटे में 14 लोग तक आते थे. लेटिसिया ने कहा कि शुरुआत में उसे लगा था कि यह सिर्फ हल्के-फुल्के सेक्स गेम्स होंगे और अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आया तो सब रुक जाएगा. लेकिन धीरे-धीरे हालात बेहद हिंसक होते गए.

मुक्के और लात मारा जाता था

उसने बताया कि जब वह किसी बात से इनकार करती थीं तो आरोपी उन्हें मुक्के और लात मारता था. कई जब उसका यौन शोषण हो रहा होता था तो कई बार आरोपी फोन पर ये सब सुनता रहता था. उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अंदर से बिल्कुल मर चुकी हूं.

लेटिसिया ने बताया कि बुची ग्राहकों का इंतजाम करता, पैसे तय करता और कमाई का हिस्सा खुद रखता था. पीड़ित ने बताया कि 2017 में बेटी के जन्म के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के अगले ही दिन उसे एक ट्रक ड्राइवर के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. महिला चार बच्चों की मां है. हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि उसके कितने बच्चे आरोपी के साथ संबंध के दौरान उसके साथ रह रहे थे.

फिलहाल अदालत ने उसे 25 साल जेल की सजा सुनाई और कहा कि उसे कम से कम दो-तिहाई सजा काटने के बाद ही पैरोल के लिए आवेदन करने का अधिकार मिलेगा.