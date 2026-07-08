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सिगरेट देने से मना करने पर पुरुष का बुरा हाल, 101 डिग्री गर्मी वाली कार में कर दिया बंद

UK News: केंटकी की एक महिला ने 91 साल के एक आदमी को 101 डिग्री गर्मी वाले दिन कार में बंद कर दिया, क्योंकि उसने उसके लिए सिगरेट खरीदने से मना कर दिया था.

By: JP Yadav | Published: July 8, 2026 2:46:06 PM IST

सिगरेट देने से मना करने पर पुरुष का बुरा हाल, 101 डिग्री गर्मी वाली कार में कर दिया बंद
सिगरेट देने से मना करने पर पुरुष का बुरा हाल, 101 डिग्री गर्मी वाली कार में कर दिया बंद


केंटकी की एक महिला पर आरोप है कि उसने 91 साल के एक आदमी को 101 डिग्री की भीषण गर्मी में उसकी कार के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि उसने उसके लिए सिगरेट खरीदने से मना कर दिया था. लॉरेल काउंटी शेरिफ ऑफिस के अनुसार, 37 साल की निक्की रीड हॉस्किन्स को पिछले गुरुवार (03 जुलाई, 2026) को ईस्ट बर्नस्टैड (लेक्सिंगटन से लगभग 75 मील दक्षिण) में गिरफ्तार किया गया. उस पर आरोप है कि उसने बुजुर्ग को उनकी गाड़ी में बंद कर दिया और चाबी निकाल ली. इसके बाद बुजुर्ग आदमी को सड़क पर 100 डिग्री से अधिक तापमान में छोड़ दिया गया था, जिससे उन्हें दोपहर करीब 1:15 बजे 911 पर कॉल करना पड़ा.

उन्होंने दावा किया कि ईस्ट बर्नस्टैड की रहने वाली हॉस्किन्स ने उन्हें कार के अंदर फंसा हुआ छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने उसके लिए सिगरेट नहीं खरीदी थी. इसके बाद डिप्टी लगभग चार मील दूर लिटनटाउन रोड पर हॉस्किन्स के घर गए, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वह बाहर नहीं निकलीं. आखिरकार अधिकारी अंदर गए और उन्हें बेडरूम में छिपे हुए पाया. जब उन्हें हिरासत में लिया गया, तो आरोप है कि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने एक डिप्टी को मारा. आरोप है कि हॉस्किन्स लड़खड़ाकर बोल रही थीं और उनकी आंखें लाल और धुंधली थीं, जिससे डिप्टी को लगा कि वह नशे में थीं. 

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100 डिग्री के ऊपर चला गया था तापमान

जब हॉस्किन्स ने कथित तौर पर उस बुज़ुर्ग को कार के अंदर बंद कर दिया, तब अमेरिका में भीषण गर्मी का दौर (हीट डोम) चल रहा था, जिससे देश के बड़े हिस्सों में तापमान 100 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था. WHAS11 के अनुसार, केंटकी भी उन राज्यों में शामिल था जहां बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी.

घर जाकर किया था झगड़ा भी

WYMT के अनुसार, हॉस्किन्स को पहले सितंबर 2022 में एक खाई से बाहर निकलने के बाद एक पुरुष और एक महिला के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. इसके बाद हॉस्किन्स कथित तौर पर एक घर में गई और वहां एक आदमी से झगड़ा करने लगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारियों को वह ज़मीन पर पड़ी मिली और उसके चेहरे से खून बह रहा था. 

Tags: US News
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