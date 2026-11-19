Malaysia Visa Rule: मलेशिया नए साल (1 जनवरी, 2027) से भारतीय नागरिकों के लिए बिना वीज़ा प्रवेश (वीज़ा-फ्री एंट्री) की सुविधा खत्म कर देगा. इसके बाद मलेशिया जाने वाले सभी भारतीयों को वहां पहुंचने से पहले वीज़ा लेना अनिवार्य होगा. मलेशिया के आव्रजन विभाग (JIM) ने 17 नवंबर, 2026 को जारी एक नोटिस में घोषणा की कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को मिलने वाली वीज़ा छूट की सुविधा अगले साल की शुरुआत से बंद हो जाएगी. मलेशिया के आव्रजन विभाग (JIM) ने 17 नवंबर को जारी एक नोटिस में घोषणा की कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को मिलने वाली वीज़ा छूट की सुविधा अगले साल की शुरुआत से बंद हो जाएगी.

मलेशिया के आव्रजन विभाग ने कहा कि इस तारीख के बाद मलेशिया में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों को वहां पहुंचने से पहले एक वैध वीज़ा लेना होगा. नए प्रवेश नियम लागू होने से पहले भारतीय नागरिक 1 दिसंबर 2026 से ‘माईवीज़ा’ (MyVISA) ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मलेशियाई वीज़ा के लिए आवेदन कर सकेंगे.

मलेशिया वीज़ा आवेदन 7 कार्य दिवसों के बाद समाप्त हो जाएंगे

मलेशिया के आव्रजन विभाग (इमिग्रेशन डिपार्टमेंट) ने लंबित वीज़ा आवेदनों के लिए एक नया नियम लागू किया है. इसके तहत जो आवेदन 7 कार्य दिवसों से अधिक समय तक नया आवेदन (New Application) या भुगतान लंबित (Pending Payment) की स्थिति में रहते हैं, वे अपने आप समाप्त (expire) हो जाएंगे.

विभाग ने 28 सितंबर की एक घोषणा में बताया कि यह नीति 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गई है. यह सभी वीज़ा आवेदनों पर लागू होती है, जिसमें 1 सितंबर 2026 से पहले जमा किए गए आवेदन भी शामिल हैं. जिन आवेदकों के आवेदन समाप्त हो जाएंगे, उन्हें अद्यतन (updated) वीज़ा आवेदन फॉर्म का उपयोग करके फिर से नया आवेदन करना होगा. विभाग ने कहा कि यह बदलाव उसकी नई वीज़ा आवेदन नीति को लागू करने का हिस्सा हैं. विभाग ने आवेदकों से आग्रह किया है कि वे बदली हुई आवश्यकताओं पर ध्यान दें.

वीज़ा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा (नॉन-रिफंडेबल)

विभाग ने आवेदकों को चेतावनी दी है कि वीज़ा प्रोसेसिंग शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, चाहे आवेदन स्वीकृत हो या अस्वीकृत. नीति में बदलाव या यात्रा योजनाओं में परिवर्तन होने की स्थिति में भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा. विभाग ने यह भी कहा कि मलेशियाई सरकार के निर्देशों के अनुसार, वह किसी भी समय प्रवेश संबंधी आवश्यकताओं में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

मलेशिया के वीज़ा नियमों में अन्य बदलाव

यह हालिया घोषणा मलेशिया के वीज़ा नियमों में किए गए कई बदलावों की कड़ी में एक है. 1 सितंबर 2026 से देश ने 31 पात्र राष्ट्रीयताओं के लिए ही ‘मल्टीपल-एंट्री वीज़ा’ (MEV) की सुविधा सीमित कर दी है. ये वीज़ा अब केवल उन यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं जो विशिष्ट उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि व्यापार, चिकित्सा उपचार, विवाह पर्यटन (वेडिंग टूरिज्म) और ‘फ्लाई-एंड-क्रूज़’ यात्रा.

इसके अलावा, मलेशिया ने विदेशी आगंतुकों से आग्रह किया है कि वे अपनी पूरी यात्रा अवधि को कवर करने वाला ‘ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस’ (यात्रा चिकित्सा बीमा) लें. 16 नवंबर, 2026 की एक घोषणा में आव्रजन विभाग ने कहा कि गैर-निवासियों को देश में मिलने वाले चिकित्सा उपचार और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च खुद उठाना होगा.

विभाग ने ‘माईट्रिपपास’ (MyTripPass) का सुझाव भी दिया है, जो एक ऐसा ट्रैवल प्लेटफॉर्म है जो चिकित्सा बीमा और आपातकालीन सहायता प्रदान करता है. इसे मलेशियाई वीज़ा आवेदनों के लिए एक सहायक दस्तावेज़ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. जो यात्री यह कवरेज खरीदते हैं, उन्हें तुरंत बीमा का डिजिटल प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है.