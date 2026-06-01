Home > विदेश > Social Media Ban: मलेशिया में इन लोगों के लिए बैन हुआ सोशल मीडिया, पीछे की वजह जान रह जाएंगे हैरान

Social Media Ban: मलेशिया में इन लोगों के लिए बैन हुआ सोशल मीडिया, पीछे की वजह जान रह जाएंगे हैरान

Malaysia Social Media Ban: सरकार ने यह फैसला 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए लिया है. सरकार का मकसद उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट, साइबरबुलिंग और ज़्यादा ऑनलाइन खर्च करने की आदतों से बचाना है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 1, 2026 12:36:13 PM IST

मलेशिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया हुआ बैन
मलेशिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया हुआ बैन


Malaysia Social Media Ban: मलेशिया ने सोमवार से एक नया नियम लागू किया है. 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना पाएंगे. Facebook, Instagram, TikTok और YouTube समेत सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से पहले उम्र का वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा. इस आदेश के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे अकाउंट नहीं बना सकते. सरकार के इस नियम को तोड़ने वाली कंपनियों पर 2.5 मिलियन रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इस नए नियम के मुताबिक, अगर बच्चे किसी तरह अकाउंट बना भी लेते हैं, तो उनके माता-पिता को सज़ा नहीं मिलेगी.

इस फैसले का मकसद क्या है?

सरकार ने यह फैसला 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए लिया है. सरकार का मकसद उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट, साइबरबुलिंग और ज़्यादा ऑनलाइन खर्च करने की आदतों से बचाना है. सरकार का कहना है कि वह बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह नहीं रोक रही है, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखना चाहती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब ऐसे फीचर बनाने होंगे जो बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट से बचाएं. उन्हें इस नियम को लागू करने के लिए कुछ समय भी दिया गया है.

You Might Be Interested In

ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना

सोशल मीडिया कंटेंट की वजह से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट पर कई तरह से असर पड़ता है. इसलिए, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने बच्चों को सोशल मीडिया एक्सेस से दूर रखने का यह फैसला लिया है. 10 दिसंबर, 2025 से, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है. ऑस्ट्रेलिया में, Instagram, Facebook, Snapchat और TikTok जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस उम्र से कम उम्र के बच्चों के सभी अकाउंट बंद कर दिए गए हैं. ब्राज़ील और इंडोनेशिया में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर इसी तरह की सख्ती की गई है.

फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने का एक प्रपोज़ल पेश किया गया है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है. लोअर हाउस ने इसे पास कर दिया है, और अपर हाउस ने भी इसे थोड़े बदलावों के साथ पास कर दिया है. फाइनल अप्रूवल अभी बाकी है.

META ने क्या चेतावनी जारी की है?

मेटा का कहना है कि मलेशिया और दूसरे देशों के इस फैसले से बच्चे सिक्योर ऐप्स छोड़कर कहीं और अकाउंट बनाने के लिए बढ़ावा पा सकते हैं. मेटा का सुझाव है कि बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं और वे अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं, जिससे ऑनलाइन खतरों के प्रति उनकी कमज़ोरी कम होने के बजाय बढ़ सकती है.

Tags: Malaysia
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दुनिया का सबसे मोटा शहर? जानें इसका नाम यहां…

June 1, 2026

कब्ज को कहें Tata Bye.. बस इन 5 सब्जियों का...

June 1, 2026

मटके में भी गर्म हो रहा है पानी? अपनाएं ये...

May 31, 2026

वीकेंड पर देखें ये संस्पेंस-थ्रिलर फिल्में

May 31, 2026

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

‘तारक मेहता’ के सेट पर इस एक्ट्रेस को जबरन पहनाई...

May 31, 2026
Social Media Ban: मलेशिया में इन लोगों के लिए बैन हुआ सोशल मीडिया, पीछे की वजह जान रह जाएंगे हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Social Media Ban: मलेशिया में इन लोगों के लिए बैन हुआ सोशल मीडिया, पीछे की वजह जान रह जाएंगे हैरान
Social Media Ban: मलेशिया में इन लोगों के लिए बैन हुआ सोशल मीडिया, पीछे की वजह जान रह जाएंगे हैरान
Social Media Ban: मलेशिया में इन लोगों के लिए बैन हुआ सोशल मीडिया, पीछे की वजह जान रह जाएंगे हैरान
Social Media Ban: मलेशिया में इन लोगों के लिए बैन हुआ सोशल मीडिया, पीछे की वजह जान रह जाएंगे हैरान