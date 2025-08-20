Home > विदेश > किसी को भी ना मिले ऐसी मौत, किड़े मकौड़े की तरह जल के राख हो गए 71 मुसलमान, वायरल वीडियो देख भूल जाएंगे जहन्नुम की आग

Afghanistan: इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें हादसे के बाद बस आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दे रही है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 20, 2025 14:49:21 IST

Afghanistan: अफगानिस्तान से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है।अफ़ग़ानिस्तान के पश्चिमी प्रांत हेरात में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक यात्री बस की ट्रक और मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 71 लोगों की मौत हो गई, जिनमें लगभग 17 बच्चे शामिल हैं। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता अहमदुल्लाह मुत्ताकी ने कहा कि यह हाल के दिनों में हुआ सबसे भीषण सड़क हादसा है। उन्होंने कहा, “हेरात में एक बस की ट्रक और मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, जिसमें 71 लोगों की मौत हो गई।”

वायरल हो रहा है वीडियो

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें हादसे के बाद बस आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दे रही है। आस-पास मौजूद लोग घबराए और डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रांतीय अधिकारी मोहम्मद यूसुफ सईदी ने बताया कि बस में सवार सभी यात्री अफ़ग़ान प्रवासी थे जिन्हें ईरान से निकाला गया था। ये लोग सीमा पार करने के बाद इस्लाम कला से बस में सवार हुए थे और काबुल जा रहे थे।

इस तरह लगी आग

प्रांतीय अधिकारी अहमदुल्लाह मुत्ताकी ने बताया कि यह हादसा हेरात शहर के बाहर गुजरा ज़िले में हुआ। बस की लापरवाही और तेज़ रफ़्तार के कारण पहले उसकी टक्कर एक मोटरसाइकिल से हुई, जिसके बाद बस में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि बस में सवार सभी यात्री प्रवासी थे जिन्होंने इस्लाम कला सीमा से अपनी यात्रा शुरू की थी। इस हादसे में सिर्फ़ तीन यात्री ही बचे, बाकी सभी की मौत हो गई है।

