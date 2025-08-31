Home > विदेश > मिस्र में बालासोर जैसा ट्रेन हादसा, खून से सन गई पटरी, मौत के आकड़े जान उड़ जाएंगे होश

मिस्र में बालासोर जैसा ट्रेन हादसा, खून से सन गई पटरी, मौत के आकड़े जान उड़ जाएंगे होश

Egypt Train Derail:स्वास्थ्य मंत्रालय ने हताहतों की संख्या का विवरण देते हुए एक अलग बयान जारी किया और कहा कि घायलों को अस्पताल पहुँचाने के लिए 30 एम्बुलेंस भेजी गईं।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 31, 2025 09:46:28 IST

Egypt Train Derail
Egypt Train Derail

Egypt Train Derail: मिस्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां  एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में 94 यात्री घायल हुए हैं। रेलवे अधिकारियों ने एक बयान में बताया कि ट्रेन देश के उत्तरी तट पर मतरूह प्रांत से काहिरा जाते समय पटरी से उतर गई। इसके सात डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से दो पलट गए।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान

स्वास्थ्य मंत्रालय ने हताहतों की संख्या का विवरण देते हुए एक अलग बयान जारी किया और कहा कि घायलों को अस्पताल पहुँचाने के लिए 30 एम्बुलेंस भेजी गईं। रेलवे अधिकारियों के बयान में कहा गया है कि पटरी से उतरने के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच शुरू कर दी गई है।

कैसे हुई दुर्घटना

मिस्र में ट्रेन का पटरी से उतरना और दुर्घटनाएँ आम हैं, जहाँ पुरानी रेलवे व्यवस्था भी कुप्रबंधन का शिकार है। पिछले अक्टूबर में, दक्षिणी मिस्र में काहिरा जाने वाली एक यात्री ट्रेन के पिछले हिस्से से एक इंजन टकरा गया, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

हाल के वर्षों में, सरकार ने अपने रेलवे में सुधार के लिए पहल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अब्देल फ़त्ताह अल-सीसी ने 2018 में कहा था कि देश के उपेक्षित रेल नेटवर्क को सुचारू रूप से सुधारने के लिए लगभग 250 अरब मिस्री पाउंड या 8.13 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।

गंजाम में दर्दनाक सड़क हादसा: नशे में धुत ट्रक चालक ने ली जान, घर और दुकानों में मचाई तबाही

दो यात्री ट्रेनों की टक्कर

पिछले साल की शुरुआत में, मिस्र के नील डेल्टा में दो यात्री ट्रेनों की टक्कर में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चे थे। देश के रेलवे प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि यह दुर्घटना शर्किया प्रांत की राजधानी ज़गाज़िग शहर में हुई। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस टक्कर में कम से कम 40 अन्य घायल हुए हैं।

जहां बंद हैं निमिषा प्रिया उन्हीं के पीएम को इजरायल ने मारा, दुनिया भर में मचा हंगामा

Tags: Egypt Train Derail
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
मिस्र में बालासोर जैसा ट्रेन हादसा, खून से सन गई पटरी, मौत के आकड़े जान उड़ जाएंगे होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मिस्र में बालासोर जैसा ट्रेन हादसा, खून से सन गई पटरी, मौत के आकड़े जान उड़ जाएंगे होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मिस्र में बालासोर जैसा ट्रेन हादसा, खून से सन गई पटरी, मौत के आकड़े जान उड़ जाएंगे होश
मिस्र में बालासोर जैसा ट्रेन हादसा, खून से सन गई पटरी, मौत के आकड़े जान उड़ जाएंगे होश
मिस्र में बालासोर जैसा ट्रेन हादसा, खून से सन गई पटरी, मौत के आकड़े जान उड़ जाएंगे होश
मिस्र में बालासोर जैसा ट्रेन हादसा, खून से सन गई पटरी, मौत के आकड़े जान उड़ जाएंगे होश
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?