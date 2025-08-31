मिस्र में बालासोर जैसा ट्रेन हादसा, खून से सन गई पटरी, मौत के आकड़े जान उड़ जाएंगे होश

Egypt Train Derail: मिस्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में 94 यात्री घायल हुए हैं। रेलवे अधिकारियों ने एक बयान में बताया कि ट्रेन देश के उत्तरी तट पर मतरूह प्रांत से काहिरा जाते समय पटरी से उतर गई। इसके सात डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से दो पलट गए।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान

स्वास्थ्य मंत्रालय ने हताहतों की संख्या का विवरण देते हुए एक अलग बयान जारी किया और कहा कि घायलों को अस्पताल पहुँचाने के लिए 30 एम्बुलेंस भेजी गईं। रेलवे अधिकारियों के बयान में कहा गया है कि पटरी से उतरने के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच शुरू कर दी गई है।

कैसे हुई दुर्घटना

मिस्र में ट्रेन का पटरी से उतरना और दुर्घटनाएँ आम हैं, जहाँ पुरानी रेलवे व्यवस्था भी कुप्रबंधन का शिकार है। पिछले अक्टूबर में, दक्षिणी मिस्र में काहिरा जाने वाली एक यात्री ट्रेन के पिछले हिस्से से एक इंजन टकरा गया, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

हाल के वर्षों में, सरकार ने अपने रेलवे में सुधार के लिए पहल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अब्देल फ़त्ताह अल-सीसी ने 2018 में कहा था कि देश के उपेक्षित रेल नेटवर्क को सुचारू रूप से सुधारने के लिए लगभग 250 अरब मिस्री पाउंड या 8.13 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।

दो यात्री ट्रेनों की टक्कर

पिछले साल की शुरुआत में, मिस्र के नील डेल्टा में दो यात्री ट्रेनों की टक्कर में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चे थे। देश के रेलवे प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि यह दुर्घटना शर्किया प्रांत की राजधानी ज़गाज़िग शहर में हुई। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस टक्कर में कम से कम 40 अन्य घायल हुए हैं।