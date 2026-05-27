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US Iran Agreement: खत्म होने जा रहा है अमेरिका-ईरान तनाव, होर्मुज स्ट्रेट पर बन गई डील? सामने आया बड़ा अपडेट

US Iran Agreement: अमेरिका ईरान की एक बड़ी शर्त मानने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है. इसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही दोबारा सामान्य होने का रास्ता खुल सकता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 27, 2026 8:16:03 PM IST

अमेरिका-ईरान समझौता
अमेरिका-ईरान समझौता


Strait of Hormuz Reopening: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी तनाव को दो महीने पूरे हो चुके हैं. इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला. भारत समेत कई देशों में ईंधन संकट और बढ़ती महंगाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. हालांकि अब मिडिल ईस्ट से एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जिसने वैश्विक स्तर पर राहत की उम्मीद जगा दी है.

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बन रहा समझौता

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमेरिका ईरान की एक बड़ी शर्त मानने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है. इसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही दोबारा सामान्य होने का रास्ता खुल सकता है. यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है.

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ईरानी मीडिया ने किया बड़ा दावा

ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक समझौता ड्राफ्ट यानी MOU का शुरुआती मसौदा तैयार हो चुका है. इस मसौदे के मुताबिक, ईरान एक महीने के भीतर होर्मुज स्ट्रेट में युद्ध से पहले जैसी कमर्शियल शिपिंग बहाल कर देगा.

बदले में अमेरिका क्या करेगा?

समझौते के तहत अमेरिका ईरान के आसपास के क्षेत्रों से अपनी सैन्य टुकड़ियां हटाने और नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने पर सहमत हो गया है. इसे दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

अभी भी बाकी हैं कई अहम मुद्दे

हालांकि, इस प्रस्तावित समझौते में कुछ बड़े मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं. युद्धपोतों की तैनाती में बदलाव को मसौदे में शामिल नहीं किया गया है. इसके अलावा ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही के प्रबंधन पर भी अंतिम सहमति नहीं बन पाई है. ईरान ने स्पष्ट किया है कि बिना ठोस वेरिफिकेशन के वह कोई भी अंतिम कदम नहीं उठाएगा.

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Tags: Global Oil SupplyIran US tensionsmiddle east conflictStrait of Hormuz reopeningUS Iran agreement
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