Mi-17 Helicopter Crash: पाकिस्तान में हुआ बड़ा हादसा, बचाव अभियान में लगा एमआई-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त… 5 की मौत

Pakistan Helicopter Crash: उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुँचा रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे चालक दल के सभी पाँच सदस्यों की मौत हो गई। प्रांतीय अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की।

Published: August 15, 2025 20:42:08 IST

Pakistan Helicopter Crash
Pakistan Helicopter Crash

Pakistan Helicopter Crash: उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुँचा रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे चालक दल के सभी पाँच सदस्यों की मौत हो गई। प्रांतीय अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की।

हादसे में 5 लोगों की मौत

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने कहा कि प्रांतीय सरकार द्वारा संचालित एमआई-17 विमान, बारिश प्रभावित बाजौर में राहत सामग्री ले जाते समय मोहमंद जिले के पंडियाली इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके बयान में कहा गया, “दो पायलटों सहित चालक दल के पाँच सदस्यों की मौत हो गई।” एबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने दुर्घटना का कारण खराब मौसम बताया।

बारिश ने मचाई तबाही 

यह त्रासदी ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में लगातार हो रही भारी मानसूनी बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आठ लोगों की मौत हो गई है और फंसे हुए घरेलू पर्यटकों को निकालने के प्रयास जारी हैं।

मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी

वहीं, पाकिस्तान मौसम विभाग ने भी उत्तर-पश्चिम में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से अनुरोध किया है कि वे जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और खतरे वाले इलाकों में जाने से बचें।

भारी मानसूनी बारिश ने पड़ोसी देश में भारी तबाही मचाई है। एएफपी के अनुसार, पिछले 24 घंटों में उत्तरी पाकिस्तान में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से कम से कम 164 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, ज़्यादातर मौतें पहाड़ी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुईं, जहाँ यह आंकड़ा 150 है।

