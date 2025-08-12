Home > विदेश > अचानक एयरपोर्ट पर टकरा गए दो विमान, परमाणु बम के विस्फोट जैसे धुएं का गुबार देख डर गया पूरा अमेरीका, वायरल हो रहा है वीडियो

अचानक एयरपोर्ट पर टकरा गए दो विमान, परमाणु बम के विस्फोट जैसे धुएं का गुबार देख डर गया पूरा अमेरीका, वायरल हो रहा है वीडियो

कालिस्पेल पुलिस, फ्लैटहेड काउंटी शेरिफ कार्यालय और स्थानीय अग्निशमन दल सहित आपातकालीन टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अधिकारियों द्वारा जाँच और बचाव अभियान जारी रहने के कारण, घायलों और प्रभावित विमान के प्रकार के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 12, 2025 10:43:25 IST

Plane crash at kalispell city airport
Plane crash at kalispell city airport

 kalispell Plane crash: अमेरिकी राज्य मोंटाना के कालिस्पेल सिटी हवाई अड्डे पर सोमवार को एक विमान दुर्घटना हुई। यहाँ टैक्सीवे पर एक छोटा विमान दूसरे विमान से टकरा गया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, पहले विमान को रनवे पर कुछ समस्या आ गई थी और फिर वह दूसरे विमान से टकरा गया।

बचाव अभियान जारी

कालिस्पेल पुलिस, फ्लैटहेड काउंटी शेरिफ कार्यालय और स्थानीय अग्निशमन दल सहित आपातकालीन टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अधिकारियों द्वारा जाँच और बचाव अभियान जारी रहने के कारण, घायलों और प्रभावित विमान के प्रकार के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है।

 विमान में  लगी आग 

मोंटाना के कालिस्पेल सिटी हवाई अड्डे पर सोमवार दोपहर एक छोटे विमान में रनवे के पास पहुँचते ही आग लग गई और वह टैक्सीवे पर खड़े एक अन्य विमान से टकरा गया। इस घटना से एक विशाल आग का गोला और घना काला धुआँ निकला, जो पूरे इलाके में दिखाई दे रहा था।

रिपोर्टों के अनुसार, टक्कर से ठीक पहले पहले विमान में आग लग गई और वह तेज़ी से रनवे के अंदरूनी हिस्से में फैल गई। चौंकाने वाले वीडियो फुटेज में उस पल को कैद किया गया है जब विमान एक विशाल आग के गोले में बदल गया और मोंटाना के आसमान में धुएँ का बादल छा गया।

दो लोग घायल

इस दुर्घटना में केवल मामूली चोटें आईं, जलते हुए विमान में सवार चार लोगों में से दो का इलाज चल रहा है। कालीस्पेल अग्निशमन प्रमुख जे हेगन ने पुष्टि की है कि टक्कर के समय दूसरे विमान में कोई नहीं था। कालीस्पेल पुलिस विभाग, फ्लैटहेड काउंटी शेरिफ कार्यालय और स्थानीय अग्निशमन विभाग सहित आपातकालीन दल तुरंत घटनास्थल पर पहुँच गए। हालाँकि दुर्घटना के कारण और इसमें शामिल विमानों के प्रकार की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) वर्तमान में घटना की जाँच कर रहा है।

