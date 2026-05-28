Akash से Pinaka तक…विदेशी धरती पर बजा ‘Made in India’ हथियारों का धंका; तुर्किये-पाक में बढ़ी बेचैनी

Armenia Military Parade: यूरोप और एशिया के बीच स्थित छोटा देश आर्मेनिया (Armenia) अब भारत के रक्षा उद्योग का बड़ा साझेदार बनकर उभरा है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में तब देखने को मिला, जब आर्मेनिया की सैन्य परेड में बड़ी संख्या में भारतीय हथियार और रक्षा प्रणाली प्रदर्शित की गईं. हर साल 28 मई को आर्मेनिया अपना ‘Republic Day’ मनाता है और राजधानी ‘Yerevan’ में भव्य सैन्य परेड आयोजित करता है. इस बार भारतीय रक्षा तकनीक ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

भारतीय हथियारों ने खींचा सभी का ध्यान

इस परेड में भारत के कई आधुनिक हथियार दिखाई दिए. इनमें Akash-1S एयर डिफेंस सिस्टम, Pinaka मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ATAGS 155mm आर्टिलरी सिस्टम और Swathi वेपन लोकेटिंग रडार शामिल रहे. पहली बार आर्मेनिया ने इतने बड़े स्तर पर भारतीय हथियारों को अपनी सैन्य शक्ति के हिस्से के रूप में दुनिया के सामने पेश किया.

Akash और Pinaka ने बटोरी सबसे ज्यादा सुर्खियां

सैन्य परेड में सबसे ज्यादा चर्चा Akash-1S मिसाइल सिस्टम की रही. यह भारत में विकसित आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे Defence Research and Development Organisation यानी DRDO ने तैयार किया है. यह लड़ाकू विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को लगभग 30 किलोमीटर तक मार गिराने में सक्षम माना जाता है. आर्मेनिया ने 2022 में लगभग 720 मिलियन डॉलर की Akash डील की थी, जो इसका पहला विदेशी ऑर्डर था.

इसके अलावा Guided Pinaka रॉकेट सिस्टम भी परेड में आकर्षण का केंद्र रहा. इसकी रेंज करीब 75 किलोमीटर तक बताई जाती है और यह एक साथ कई रॉकेट दागने में सक्षम है. आर्मेनिया Guided Pinaka खरीदने वाला पहला विदेशी देश बना है.

भारतीय आर्टिलरी और रडार सिस्टम भी शामिल

सिर्फ मिसाइल और रॉकेट सिस्टम ही नहीं, बल्कि भारत के स्वदेशी आर्टिलरी और रडार सिस्टम भी अब आर्मेनिया की सेना का हिस्सा बन चुके हैं. परेड में MArG 155-BR जैसे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम भी दिखाए गए. यह कठिन पहाड़ी इलाकों में तेजी से ऑपरेट करने में सक्षम माना जाता है. Swathi रडार सिस्टम दुश्मन की फायरिंग लोकेशन का पता लगाने में मदद करता है.

आर्मेनिया ने भारत की ओर क्यों बढ़ाया कदम?

2020 के Nagorno-Karabakh Conflict के बाद आर्मेनिया को महसूस हुआ कि उसकी पुरानी रूसी हथियार प्रणाली आधुनिक ड्रोन और मिसाइल युद्ध के सामने कमजोर पड़ रही है. दूसरी ओर Azerbaijan को Turkey और Pakistan का समर्थन मिला. इसी रणनीतिक बदलाव के बाद आर्मेनिया ने भारत से उन्नत रक्षा उपकरण खरीदने का फैसला किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 के बाद से आर्मेनिया भारत के साथ करीब 2 अरब डॉलर के रक्षा समझौते कर चुका है.

दुनिया में तेजी से बढ़ रहा भारत का रक्षा निर्यात

भारत का रक्षा निर्यात पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ा है. 2013-14 में जहां भारत का रक्षा निर्यात केवल ₹686 करोड़ था, वहीं FY 2025-26 में यह बढ़कर ₹38,424 करोड़ तक पहुंच गया. अब भारत 100 से ज्यादा देशों को हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है. लंबे समय तक दुनिया का बड़ा हथियार आयातक रहा भारत अब रक्षा निर्यातक देशों की सूची में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

‘Made in India’ से तुर्किये-पाकिस्तान में खलबली

भारत और आर्मेनिया की बढ़ती सैन्य साझेदारी को रणनीतिक नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसे तुर्किये-अज़रबैजान-पाकिस्तान धुरी के जवाब के रूप में देखा जा रहा है. विशेषज्ञों के मुताबिक भारत अब पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच अपने रणनीतिक प्रभाव को मजबूत कर रहा है. आर्मेनिया की सैन्य परेड में भारतीय हथियारों का प्रदर्शन यह दिखाता है कि ‘Made in India’ रक्षा तकनीक अब वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है.

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