खूबसूरत युवती से बनाए संंबंध, हंसते-हंसते बिस्तर पर बांध दिया, इसके बाद जो हुआ वह होश उड़ा देने वाला था

अमेरिकी पर्यटक के साथ संबंध बनाने के दौरान बेरहमी से हत्या करने और उसकी लाश को जंगल में फेंकने के आरोप में एक आयरिश व्यक्ति को केवल 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. ओरेगन के पोर्टलैंड की रहने वाली 31 वर्षीय नर्स मैकेंजी एलिजाबेथ मिशाल्स्की (Mackenzie Elizabeth Michalski) करीब 2 साल पहले नवंबर, 2024 में हंगरी में छुट्टियां मनाने के दौरान लापता हो गई थीं. इसके बाद पता चला कि उसकी हत्या हो गई. इस दौरान उसके साथ संबंध भी बनाए गए.

आरोपी की पहचान हंगरी के पहचान छिपाने वाले कानूनों के कारण सिर्फ़ उसके शुरुआती अक्षरों LTM से की गई है. आरोप है कि बुडापेस्ट के एक नाइटक्लब में मिलने के बाद Mackenzie Elizabeth Michalski को संबंध बनाने के लिए अपने अपार्टमेंट में बुलाया था. इसके बाद उसने उसे बांधा, पीटा और गला घोंटकर मार डाला. इसके बाद शव को अपनी अलमारी में छिपाकर हत्या को छिपाने की कोशिश की.

मिशाल्स्की की हत्या के बाद आरोपी ने अपार्टमेंट साफ किया. इसके बाद उसकी लाश को एक नए खरीदे गए सूटकेस में भरा और किराए की कार से दक्षिण-पश्चिम में लगभग 90 मील दूर ले जाकर लेक बालाटन के पास के जंगल में छिपा दिया. कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद बुडापेस्ट-कैपिटल रीजनल कोर्ट ने उस व्यक्ति को हत्या का दोषी पाया और बुधवार (08 जुलाई, 2026) को उसे बिना पैरोल के 14 साल की जेल की सजा सुनाई.

पोस्टमार्टम से खुली थी पोल

कोर्ट ने एक बयान में कहा कि आरोपी ने मिशाल्स्की को बचाने की कोशिश नहीं की और न ही मदद के लिए बुलाया. कोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, वह अपनी हरकतों का नतीजा जानता था यानी पीड़िता की मौत तय थी फिर भी उसने ये काम किया. वहीं, युवती के पोस्टमॉर्टम से पता चला कि उसका गला दो से तीन मिनट तक घोंटा गया था और उसके सिर पर भारी चीज से चोट भी मारी गई थी. उसकी मां ने कोर्ट को बताया कि जब उन्होंने मिशाल्स्की का चेहरा देखा तो उसे पहचाना नहीं जा सकता था.

यहां पर बता दें कि पोर्टलैंड ओरेगन की रहने वाली 31 साल की नर्स मैकेंज़ी एलिज़ाबेथ मिचाल्स्की नवंबर 2024 में हंगरी में छुट्टियों के दौरान लापता हो गईं. इससे पहले नाइटक्लब से एक साथ निकलने के बाद मिचाल्स्की और LTM साथ-साथ थे. वह अपार्टमेंट बिल्डिंग की लिफ्ट में, जब उसे आखिरी बार जिंदा देखा गया था.

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बुरी हालत में मिली थी पीड़िता

जांच के दौरान पुलिस को कातिल के फोन पर मिचाल्स्की की लाश का एक परेशान करने वाला वीडियो मिला, जिसमें वह नग्न और बंधी हुई हालत में थी. उन्होंने उसके पास से एक ‘स्पाई पेन’ भी जब्त किया, जिसमें उसके अपराध के और भी घिनौने सबूतों के साथ-साथ बुडापेस्ट में कई महिलाओं के पास जाने का फुटेज भी था. मिचाल्स्की के दोस्तों ने 5 नवंबर, 2024 को उनके लापता होने की सूचना दी, क्योंकि उन्होंने अपने Airbnb से चेक-आउट नहीं किया था और अमेरिका लौटने वाली अपनी फ्लाइट भी नहीं पकड़ी थी.

इंटरनेट पर सर्च की थी अहम ‘बातें’

उनके लापता होने की जांच कर रही हंगरी की पुलिस को जल्द ही उनका सिक्युरिटी फ़ुटेज मिला, जिसमें वह LTM के साथ ज़िमप्ला कर्ट नाइटक्लब से बाहर निकलती दिख रही थीं. जांचकर्ताओं ने बताया कि उसकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री में ऐसी क्वेरीज़ शामिल थीं जैसे कि क्या सूअर लाशें खाते हैं, लेक बालाटन के आसपास जंगली सूअरों की मौजूदगी और बुडापेस्ट पुलिस की विश्वसनीयता. LTM ने यह भी सर्च किया था कि ‘बुडापेस्ट में पुलिस कितनी भरोसेमंद है’ और ‘पुलिस लापता व्यक्ति के मामलों को कैसे संभालती है?’

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नहीं पकड़ पाई लौटने वाली फ्लाइट

5 नवंबर, 2024 को दोस्तों ने मिचाल्स्की के लापता होने की सूचना दी, क्योंकि वह अपने Airbnb से चेक-आउट नहीं कर पाई थीं और अमेरिका लौटने वाली अपनी फ्लाइट भी नहीं पकड़ पाई थीं. वहीं, LTM के वकीलों ने मुकदमे के दौरान तर्क दिया कि मिचाल्स्की को चोटें आपसी सहमति से बनाए गए संबंध के कारण लगी थीं और उसने उससे गला दबाने के लिए कहा था, जिससे गलती से उसकी मौत हो गई.

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