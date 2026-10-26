कौन हैं 80 साल के बूढ़े लूला डा सिल्वा, बचपन में करते थे जूता पॉलिश; अब जिनकी कामयाबी से डोनाल्ड ट्रंप भी हुए बेचैन

क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के बड़े देशों में शुमार ब्राजील में चमत्कार हुा है. 80 वर्षीय राष्ट्रपति लुइस इनासियों लूला डा सिल्वा ने रविवार (25 अक्टूबर, 2026) को रनऑफ इलेक्शन में कंजर्वेटिव चैलेंजर फ्लेवियो बोल्सोनारो को हराकर चौथी बार प्रेसिडेंट का पद जीता. इस तरह वामपंथी लूला डा सिल्वा ने ब्राजील की सत्ता पर कब्जा किया है. इलेक्टोरल अथॉरिटी ने उनकी जीत को कन्फर्म किया और लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी इकॉनमी में लेफ्ट-विंग लीडरशिप को आगे बढ़ाया. अपने दोबारा चुने जाने के बाद साओ पाउलो में संबोधन के दौरान लूला ने कहा कि ब्राजील किसी का बैकयार्ड नहीं है. लूला का यह बयान इस क्षेत्र में अमेरिका के असर पर एक कटाक्ष के रूप में देखी जा रही है.

लुइस इनासियों लूला डा सिल्वा ने फ्लेवियो बोल्सोनारो को हराया है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करीबी रिश्ते बनाने की वकालत की थी और दावा किया था कि ब्राजील ने उनके जरिए विदेशी दखल को हरा दिया है. ब्राजील के मौजूदा राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने फ्लेवियो बोल्सोनारो को हराकर चौथी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा ने 51.75% वोट हासिल कर फ्लेवियो बोल्सोनारो को हराया और चौथी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

ब्राजील के मौजूदा राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा ने रविवार (25 अक्टूबर, 2026) को चौथी बार राष्ट्रपति पद जीतकर इतिहास रच दिया. ब्राजील के चुनावी न्यायालय ने पुष्टि की है कि 80 वर्षीय लूला ने 98.76% से अधिक वोटों की गिनती के बाद 51.75% वोट हासिल करके सीनेटर फ्लेवियो बोल्सोनारो को हराया. फ्लेवियो बोल्सोनारो जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे हैं. इस चुनाव में बोल्सोनारो को 48.25% वोट मिले.

कौन हैं लूला डा सिल्वा

लूला, जिन्होंने पहली बार 1989 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, उन्हें अपनी पहली जीत के लिए 2002 तक इंतजार करना पड़ा. इसके बाद 2006 में उन्हें दूसरी जीत मिली. एक लंबे अंतराल के बाद इस अनुभवी नेता को 2022 में तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया था. जानकर हैरत होगी कि यानी 580 दिन जेल में बिताना भी शामिल था. रविवार को मिली यह जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि 1985 में देश में सैन्य तानाशाही खत्म होने के बाद यह पहली बार है, जब ब्राजील के चुनाव के पहले दौर में पीछे रहने वाला कोई उम्मीदवार दूसरे दौर में वापसी करते हुए जीत हासिल करने में कामयाब रहा है.

जूता पॉलिश और फैक्टरी में भी किया काम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिवार की आय में मदद करने के लिए लूला बचपन में जूता पॉलिश करते थे. सड़कों पर सामान बेचे और कारखाने में मजदूर के रूप में भी काम किया. ब्राजील में 1964 के सैन्य तख्तापलट के बाद आई मंदी के दौरान उन्हें साओ पाउलो के एक औद्योगिक उपनगर साओ बर्नार्डो डो कैम्पो में विलारेस मेटलवर्क्स में रोजगार मिला.

विलारेस में वे शामिल हो गए

मेटलवर्कर्स यूनियन में शामिल हो गए और 1972 में उन्होंने फ़ैक्टरी छोड़कर यूनियन के लिए फ़ुल-टाइम काम किया. 1975 तक इसके लीगल सेक्शन को हेड किया, जब वे यूनियन प्रेसिडेंट चुने गए. उस पोस्ट ने उन्हें नेशनल लेवल पर पहचान दिलाई क्योंकि उन्होंने मिलिट्री शासन की इकोनॉमिक पॉलिसी के विरोध में सैलरी बढ़ाने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया था. यह कैंपेन 1978 से 1980 तक कई स्ट्राइक से हाईलाइट हुआ और इसका नतीजा लूला की गिरफ़्तारी और नेशनल सिक्योरिटी लॉ के उल्लंघन के लिए आरोप तय होने के रूप में सामने आया. हालांकि उन्हें दोषी ठहराया गया और साढ़े तीन साल की जेल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन मिलिट्री सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अगले साल रिहा कर दिया.

प्रदर्शन में भी रहे शामिल

लूला ने पहली बार 1982 में साओ पाउलो राज्य के गवर्नर के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ा और चौथे स्थान पर रहे. बाद में उन्होंने राष्ट्रपति के लिए सीधे चुनावों के पक्ष में राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व किया और 1983 और 1984 में राज्य की राजधानियों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का आयोजन किया. लूला 1994 और 1998 के चुनावों में अपनी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में बने रहे, दोनों बार फर्नांडो हेनरिक कार्डसो के बाद दूसरे स्थान पर रहे

लूला ने कैसे अपने चुनाव अभियान की दिशा बदली

4 अक्टूबर को जब वोटों की गिनती का पहला दौर पूरा हुआ तो लूला, बोल्सोनारो से 22 लाख (2.2 मिलियन) वोटों से पीछे थे. इसके बाद जल्द ही 81 साल के होने जा रहे लूला ने अपने चुनाव अभियान को नए सिरे से व्यवस्थित किया और युवा मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश की. उन्होंने एक के बाद एक कई रैलियां कीं, जिनमें लाखों ब्राजीलियाई लोग सड़कों पर उतर आए. पहले दौर के बाद अभियान में किए गए बदलावों का मुख्य फोकस जायर बोल्सोनारो के कार्यकाल पर था. लूला ने फिर कभी नहीं बोल्सोनारो (Never Again Bolsonaro) के बैनर तले रैलियां कीं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे पूर्व राष्ट्रपति ने COVID-19 महामारी को संभाला, सार्वजनिक कार्यक्रमों के बजट में कटौती की और अमेज़न के वर्षावनों को नष्ट किया.

एएफपी (AFP) की रिपोर्ट के अनुसार, युवाओं से जुड़ने के लिए लूला ने पहले कभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया था. हालांकि, उन्होंने एक स्मार्टफोन जरूर खरीदा था. उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सेल्फी लीं और वीडियो बनाए, जो बाद में ब्राजील के सोशल मीडिया पर छा गए. उनके समर्थकों ने घर-घर जाकर लोगों का मन बदलने की कोशिश भी की. आखिरकार, रविवार को जीत हासिल करने के लिए उन्होंने चुनाव के आखिरी कुछ हफ्तों में बाजी पलट दी.

मतदान के आखिरी दौर में अफरा-तफरी

रविवार को चुनाव और वोटों की गिनती के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लूला के चुनाव अभियान दल ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई. उनका आरोप था कि सार्वजनिक परिवहन की समस्याओं के कारण मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. उन्होंने मतदान का समय बढ़ाने की मांग की.जब सुप्रीम कोर्ट के जज क्रिस्टियानो ज़ानिन ने इस मांग को स्वीकार किया, तब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी थी. इसके बाद मतदान का समय दो घंटे बढ़ाकर स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे तक कर दिया गया. यहां पर बता दें कि लुला डा सिल्वा का चौथा कार्यकाल 5 जनवरी, 2027 से शुरू होगा.