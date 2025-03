Balochistan Train Hijack: पाकिस्तान में माह-ए-रमजान के पवित्र महीने में बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहर बरपा दिया है। BLA ने मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। इस ट्रेन में 500 से ज्यादा यात्री सवार थे। 150 से अधिक बंधकों को पाकिस्तानी सेना छुड़ा चुकी है जबकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी बंधक हैं। इस आतंकी वारदात का पहला वीडियो बलोचों ने जारी कर दिया है।

BLA की तरफ से जारी इस वीडियो में दिखाया गया है कि जफर एक्सप्रेस जा रही होती है, तभी ये लोग एक बड़ा धमाका करते हैं। इसके बाद ट्रेन रुक जाती है। पहाड़ियों में बैठे बलोच लड़ाके हमला कर देते हैं। ट्रेन के यात्रियों को बंधक बनाकर वो बाहर लाते हैं। गन पॉइंट पर वो सबके बैठाते हैं।

#BREAKING: First video of Jaffar Express Train hijacking released by Baloch Liberation Army in Bolan of Balochistan. 214 Pakistani soldiers have been abducted. Over 40 Pakistani Army soldiers killed till now. pic.twitter.com/Hte6Xm3hpK

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 12, 2025