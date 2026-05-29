वह घर में गया और कमरा बंद कर गर्लफ्रेंड से की बातें, इसके बाद किया दिल दहला देने वाला कांड; दोनों को कौन देख रहा था

UK News: अपनी पूर्व प्रेमिका के स्कूटर में एक ट्रैकर छिपाकर उसकी हत्या करने और मरते समय उसके बगल में खड़े होकर सेल्फ़ी लेने वाले कंपनी बॉस यूरी मुज़िका को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. युवती हलीना होइसन (29) की पिछले साल अप्रैल में लंदन के ग्रीनविच स्थित उसके अपार्टमेंट में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी.

कंपनी बॉस यूरी मुज़िका ने जासूसी सॉफ़्टवेयर (spyware) की मदद से पिछले साल अप्रैल में हलीना होइसन (29) का पीछा करने का एक खौफ़नाक सिलसिला शुरू किया. इसके लिए उसने स्कूटर पर एक ‘एयर टैग’ लगाया, जिससे दोनों की लोकेशन पता चल सके. इसके बाद हलीना का फ़ोन चुराने से पहले ‘मेटा AI चश्मे’ का इस्तेमाल करके उनके नए घर का वीडियो बनाया. पूरा मामला ब्रिटेन का है. आरोपी यूक्रेन का रहने वाला है, जबकि पीड़िता पोलैंड निवासी थी.

रिकॉर्ड की थी मरने के दौरान की चीखें और दर्द

यूरी मुजिका की नजर हर पल हलीना होइसन पर रहती थी. एक नया बॉयफ़्रेंड हलीना होइसन से डेट पर मिलने उसके फ़्लैट पर आया यूरी मुज़िका गुस्से से भर गया. गुस्साए यूरी ने पहले तो चाकू और छेनी से लैस होकर हलीना का दरवाजा तोड़ा. इसके बाद हलीना के सीने में 6 बार चाकू घोंपा. मरते समय उसकी तस्वीरें लीं, जबकि उनका बच्चा दक्षिण-पूर्वी लंदन के ग्रीनविच स्थित फ़्लैट के ही दूसरे कमरे में सो रहा था. यूरी मुजिका यही पर नहीं रुका बल्कि उसने एक घिनौना वीडियो रिकॉर्ड किया. इस वीडियो में हलीना होइसन के मरने की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं.

लगातार होइसन पर रख रहा था नजर

यूरी मुज़िका अपने घर से ठीक उस समय निकला था, जब मिस होइसन ने मिस्टर जेब्ली को दूसरी डेट के लिए अपने घर में बुलाया था. इससे पता चलता है कि वह कातिल दूर से ही उस पर नज़र रख रहा था. होइसन की हत्या के बाद पुलिस अधिकारियों को पता चला कि उसने जासूसी करने वाले उपकरणों के बारे में बहुत ज़्यादा खोजबीन की थी. इसके बाद उसके सिर पर चाकुओं का जुनून सवार हो गया था. वह इस बात पर रिसर्च कर रहा था कि उसे चाकू से मारने का सबसे जानलेवा तरीका कौन सा होगा.

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जासूसी के दौरान ली थी सैकड़ों फोटो

जांच में यूरी मुज़िका के फ़ोन के विश्लेषण से पता चला कि उसमें स्पाईवेयर की दस तस्वीरें, मास्क की 44 तस्वीरें, इंसानी शरीर की बनावट (खासकर दिल और सीने) की 186 तस्वीरें, और चाकुओं की 261 तस्वीरें ली थीं. सारी जानकारी लेने के बाद मुज़िका अपनी पूर्व प्रेमिका के फ़्लैट की ओर पैदल जा रहा है, जिसके बाद उसने ग्रीनविच (दक्षिण-पूर्वी लंदन) में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी.

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गर्लफ्रेंड को बताकर किया उसकी बेटी का कत्ल

सरकारी वकील जैकब हैलम, KC के मुताबिक, इस जोड़े के बीच का रिश्ता ‘काफ़ी उतार-चढ़ाव भरा’ था. उसने पहले मुज़िका पर हिंसा और पीछा करने के आरोप लगाए थे, जबकि मुज़िका ने भी पुलिस के सामने उसके खिलाफ़ जवाबी शिकायतें दर्ज कराई थीं.

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वहीं, हत्या से कुछ समय पहले मुज़िका ने पीड़ित की मां को पोलैंड में फ़ोन किया और मिस होइसन को जान से मारने की धमकी दी. हमले से ठीक सात दिन पहले मुज़िका के खिलाफ़ एक ‘परेशान न करने का आदेश’ (non-molestation order) जारी किया गया, जिसके तहत उसे मिस होइसन से किसी भी तरह का संपर्क करने से मना किया गया था. बावजूद इसके यूरी लगातार उसके संपर्क में रहा और आखिरकार उसे मरा डाला.

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