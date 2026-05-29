भारत नहीं ये देश है लीची का सबसे बड़ा गढ़, हर साल उगाता है 25 लाख टन से ज्यादा फल

Litchi: लीची एक ऐसा फल है जो एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा खाया जाता है और दुनिया भर में इसकी डिमांड है. एशियाई देश इसकी खेती में भी आगे हैं. मीठी और रसीली लीची अपने अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है. ज़्यादातर भारतीय मानते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में इसकी ज़्यादा पैदावार होने की वजह से भारत इसकी खेती में सबसे आगे है. हालाँकि, यह सच नहीं है. लीची की खेती में भारत नहीं, बल्कि चीन का दबदबा है. जानें क्यों.

चीन कितनी लीची उगाता है? आंकड़े बताते हैं कि चीन हर साल 2.5 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा लीची उगाता है. यह इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा लीची उगाने वाला देश बनाता है. इसकी खेती अलग-अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर की जाती है. चीन के इस रिकॉर्ड के पीछे सालों की कड़ी मेहनत और मौसम का हाथ है.

चीन कैसे आगे निकला?

चीन ने सालों से लीची की खेती में अपना दबदबा बनाए रखा है. भारत दूसरे नंबर पर है, उसके बाद वियतनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश हैं. भारत में चीन के दबदबे का श्रेय देश के सबट्रॉपिकल मौसम, उपजाऊ खेती की ज़मीन और लीची की खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली मॉडर्न तकनीकों को जाता है. सरकार ने घरेलू और विदेशी डिमांड को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है.

भारत का लीची हब

बिहार का मुजफ्फरपुर, सबसे ज़्यादा लीची पैदा करता है. यहाँ की शाही लीची दुनिया भर में खास पहचान रखती है. मुजफ्फरपुर की लीची अपने गूदे, मिठास, खुशबू और बड़े साइज़ के लिए जानी जाती है. दुनिया भर के कई देश बड़े पैमाने पर भारतीय लीची खरीदते हैं.

कितने देश भारत से लीची खरीद रहे हैं?

भारतीय लीची की डिमांड मिडिल ईस्ट से लेकर कई यूरोपियन देशों तक है. यूनाइटेड स्टेट्स, ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात भारतीय लीची के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं. कनाडा, नीदरलैंड्स, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और मलेशिया भी भारत से लीची खरीदते हैं.