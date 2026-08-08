नहीं करनी थी लड़कों से शादी! इस कदर एक दूसरे के प्यार में डूबी हुई थीं लड़कियां; बेंगलुरु पहुंचते ही कर दिया बड़ा कांड!

Nepali Girls Suicide: बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिस जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, येलाहंका इलाके में दो युवा नेपाली महिलाओं ने खुदखुशी कर ली. बता दें कि दोनों लड़कियों की लाश एक पेड़ से लटकी मिली. शुरुआती जांच से इस बात की जानकारी मिली कि दोनों महिलाएं एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थीं और एक-दूसरे से बेपनाह प्यार करती थीं. लेकिन उनके परिवार और समाज को यह रिश्ता मंज़ूर नहीं था. जिसके बाद परिवार उन पर पुरुषों से शादी करने का दबाव डाल रहे थे और उन्हें खास तौर पर अलग करने के लिए नेपाल से बेंगलुरु लाए थे. वहीं, वो दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं रह सकती थीं; आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समाज के विरोध और परिवार के दबाव के डर से उन्होंने अपनी जान देने का फैसला किया. पुलिस ने शवों को कब्ज़े में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

बेंगलुरु लेकर क्यों पहुंचा परिवार

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मरने वाली महिलाओं के नाम सिर्जना और रीता थे; सिर्जना 22 साल की थी और रीता 23 साल की. ​​दोनों नेपाल की रहने वाली थीं और रिश्तेदार थीं, जो साथ-साथ बड़ी हुई थीं. साथ पढ़ाई करने के दौरान वो बहुत करीब आ गईं और उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब गांव वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो वो उन्हें ताने मारने लगे और उनके परिवारों ने इस समलैंगिक रिश्ते का कड़ा विरोध किया. उन्हें अलग करने के मकसद से रिश्तेदार दोनों महिलाओं को एक महीने पहले बेंगलुरु ले आए. उन्हें अलग-अलग इलाकों में रखा गया: रीता फ्रेज़र टाउन में रहती थी, जबकि सिर्जना जक्कूर इलाके में रहती थी. परिवारों को लगा कि शारीरिक दूरी से उनका प्यार कम हो जाएगा.

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कैसे मिलती थीं दोनों महिलाएं?

बेंगलुरु में अलग-अलग रहने के बाद भी दोनों का एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया था. वहीं वो हफ्ते में तीन-चार बार छिपकर मिलती थीं, अक्सर किसी रिश्तेदार के घर लंच के लिए इकट्ठा होती थीं. इन्हीं मुलाकातों के दौरान उनके परिवार उन पर शादी करने का दबाव बनाने लगे और साफ तौर पर कहा कि समाज उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा. उनके परिवारों ने उनकी शादी कराने की योजना भी बनानी शुरू कर दी थी. इससे दोनों लड़कियां बहुत परेशान हो गईं और उन्होंने ये कदम उठाया.