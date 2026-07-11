खूबसूरत लैला की ‘मौत’ का क्या है डोनाल्ड से खास कनेक्शन?

विक्टोरिया के डोनाल्ड में 13 साल की लैला जेफरी का शव मिलने के बाद 16 साल के एक लड़के पर हत्या का आरोप लगाया गया है. लैला का शव गुरुवार (09 जुलाई, 2026) को मिला था, जबकि उसे आखिरी बार शनिवार (4 जुलाई, 2026) को देखा गया था.

मिली जानकारी के मुताबिक, लैला को आखिरी बार शनिवार, 4 जुलाई को डोनाल्ड में मैकक्रैकन स्ट्रीट पर देखा गया था, जो मेलबर्न से लगभग 280 किमी उत्तर-पश्चिम में है और अगले दिन उसके लापता होने की सूचना मिली थी.

पुलिस को गुरुवार दोपहर को लापता लड़की का शव मिला, जो डोनाल्ड के आसपास बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के बाद बरामद हुआ. विक्टोरिया पुलिस ने शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को लड़के को गिरफ्तार किया और पुष्टि की कि शनिवार दोपहर उस पर आरोप लगाए गए. उसे अब बच्चों की अदालत में पेश किया जाएगा.

लैला की मौत से मां बदहवास

उधर, लैला के दुखी परिवार ने शनिवार को उस गम के बारे में बात की जो उन्हें इस किशोरी को खोने के बाद से घेरे हुए है. उसकी आंटी कैटलिन चेने ने पत्रकारों को बताया कि लैला की मां की हालत बहुत खराब है. कैटलिन चेने ने कहा कि लैला और उसकी मां ने साथ में बहुत अच्छी रात बिताई थी. वह खुश थीं और हंस रही थीं और वह सचमुच एक बहुत प्यारी रात थी और मुझे बहुत खुशी है कि अपनी मां के साथ उसकी आखिरी याद यही है.

16 साल के लड़के पर हत्या का आरोप

चाहे यह कितना भी मुश्किल और भयानक क्यों न हो, हम इस नतीजे के लिए कुछ हद तक तैयार थे. हम उसे घर वापस तो चाहते थे, लेकिन हम नासमझ नहीं थे. 13 साल की लैला जेफरी की लाश मिलने के बाद एक 16 साल के लड़के पर हत्या का आरोप लगाया गया है. 13 साल की लैला जेफरी की लाश मिलने के बाद एक 16 साल के लड़के पर हत्या का आरोप लगाया गया है. कैटलिन चेने ने बताया कि वह लड़की 4 जुलाई की सुबह जल्दी घर से निकली थी और लाइट जलती छोड़ गई थी क्योंकि वह वापस आने की योजना बना रही थी.

बिना लाइट बंद किए गई थी घर से

उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने तब से लाइट बंद नहीं की है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि वह दरवाज़े से अंदर आएगी और सबको डराने के लिए माफ़ी मांगेगी. उसकी आंटी ने लैला को बहुत प्यारी और समझदार बताया और कहा कि वह ऐसी लड़की नहीं थी जो कोई अजीब हरकत करे.

लैला का लुक्स पर था गर्व

उन्होंने कहा कि जब भी लैला को कोई चीज पसंद आती, तो वह वही चीज़ अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए भी खरीदती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उनकी चीजें एक जैसी हों. उसे अपने लुक्स पर बहुत गर्व था. उसे अपनी अहमियत और अपनी खूबसूरती का बहुत एहसास था.