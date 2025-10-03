भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर पर शिकंजा, करीबी को हुई 6 साल की जेल, जानें क्या है गुनाह

Lawrence Bishnoi: कनाडा की एक कोर्ट ने पिछले साल गायक एपी ढिल्लों (AP Dhillon) के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित घर (AP Dhillon British Columbia home) पर आगजनी और गोलीबारी के आरोप में विन्निपेग (Winnipeg) के एक शख्स को दोषी ठहराया था. रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) के अनुसार न्यायाधीश ने पंजाबी गायक के कनाडाई घर पर 2024 में हुई गोलीबारी में उसकी भूमिका के लिए 26 साल के अभिजीत किंगरा को आगजनी के लिए दो साल और किसी व्यक्ति की मौजूदगी वाली जगह पर बंदूक चलाने के लिए छह साल की जेल की सजा सुनाई है.

RCMP ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह पाया गया कि किंगरा कनाडा मेंलक्षित आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए भारत में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह (Lawrence Bishnoi gang) के निर्देश पर काम कर रहा था.

आजीवन हथियार रखने पर प्रतिबंध

ओंटारियो में रहने वाले भारतीय किंगरा (Kingra) अपनी सज़ाएं एक साथ पूरी करेंगे. अक्टूबर 2024 में हुई गिरफ्तारी के बाद से उन्हें लगभग साढ़े चार साल जेल में बिताने की उम्मीद है. अदालत ने उन पर आजीवन हथियार रखने पर प्रतिबंध और डीएनए परीक्षण का आदेश भी दिया है.

दूसरे संदिग्ध के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी

कनाडाई अधिकारियों ने ढिल्लों के घर पर हुई गोलीबारी के सिलसिले में दूसरे संदिग्ध, विक्रम शर्मा के ख़िलाफ़ भी गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है. सीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि शर्मा कनाडा छोड़ चुका है.

वेस्ट शोर आरसीएमपी के कार्यवाहक प्रभारी इंस्पेक्टर स्टीफ़न रोज़ के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अभजीत किंगरा को सज़ा हमारे अधिकारियों महीनों तक किए गए जांच का नतीजा है. हालांकि हमें इस मामले में जवाबदेही देखकर खुशी हो रही है, लेकिन हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है. हम विक्रम शर्मा का पता लगाने और उसे अदालतों के सामने पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

एपी ढिल्लन के घर पर गोलीबारी

80 के दशक के सिंथ-पॉप को पंजाबी संगीत के साथ मिलाने के लिए मशहूर एपी ढिल्लन ने ‘ब्राउन मुंडे’, ‘दिल नू’ और ‘इनसेन’ जैसे हिट गानों के साथ दुनिया भर में नाम कमाया.

24 सितंबर 2024 को ढिल्लन के वैंकूवर (Vancouver) स्थित घर के बाहर गोलीबारी हुई. घर पर मौजूद दो वाहनों में आग लगा दी गई. पुलिस ने बताया कि जब तक अधिकारी पहुंचे तब दोनों वाहन पूरी तरह से जल चुके थे. वहीं सबूतों से पता चला कि घर पर कई गोलियां चली थीं.

अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाने के बाद पुलिस ने एक शख्स को घर से बाहर निकाला.

सितंबर में हुई गोलीबारी की घटना के बाद बिश्नोई गिरोह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए ढिल्लन को जान से मारने की धमकी दी थी. किंगरा को घटना के लगभग दो महीने बाद 30 अक्टूबर 2024 को ओंटारियो में गिरफ्तार किया गया था.