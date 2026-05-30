लश्कर की नई साजिश, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस जगह बना रहा नया आतंकी अड्डा; खुफिया रिपोर्ट से मचा हड़कंप

Lashkar: आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (KPK) प्रांत के एबटाबाद में एक नया मरकज़ (आतंकवादी केंद्र) तैयार कर रहा है. इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की जांच के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लश्कर द्वारा बनाया गया या ठीक किया गया यह पांचवां बड़ा आतंकी ढांचा है.

इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक, यह नया मरकज़ अब्दुल रहमान मक्की के नाम पर बनाया जा रहा है, जो लश्कर चीफ हाफिज सईद का साला और बैन आतंकी संगठन का एक सीनियर लीडर है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में पैदा हुए मक्की को अमेरिका और भारत पहले ही आतंकी घोषित कर चुके हैं. वह JuD की मरकज़ी (सेंट्रल) टीम और दावती (धर्मांतरण) टीम का सदस्य है.

मक्की लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी अमीर/चीफ है, जिसे जमात-उद-दावा (JuD) के नाम से भी जाना जाता है, और JuD/LeT के पॉलिटिकल अफेयर्स विंग का हेड है. वह लश्कर के विदेश मामलों के डिपार्टमेंट के हेड और शूरा (गवर्निंग बॉडी) के मेंबर के तौर पर काम कर चुके हैं. मक्की को लश्कर-ए-तैयबा के खास स्ट्रेटजिस्ट और लीडर में से एक माना जाता है, जो इसके रेडिकल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार है.

टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद टेररिस्ट ग्रुप्स ने कई नए बेस बढ़ाए हैं या बनाए हैं. 26 सितंबर, 2025 को खैबर पख्तूनख्वा (KPK) में एक नए विस्तार की खबर है. 16 फरवरी 2026 कोटली में एक्टिविटी बढ़ने की खबरें सामने आईं. 12 मार्च, 2026 को मीरपुर में एक नए स्ट्रक्चर की खबर मिली. 13 मार्च, 2026 को रावलकोट में विस्तार की खबर मिली. अब, एबटाबाद में एक नया सेंटर बनाया गया है. सूत्रों के मुताबिक, मई 2025 में भारतीय मिलिट्री एक्शन के दौरान पंजाब प्रांत के मुरीदके में LeT के हेडक्वार्टर के तबाह होने के बाद, संगठन ने अपने ऑपरेशन का बेस शिफ्ट करना शुरू कर दिया है. खबर है कि संगठन अब KPK और अफगान बॉर्डर से लगे इलाकों में अपने ट्रेनिंग और रेडिकलाइज़ेशन नेटवर्क को मजबूत करने में लगा हुआ है.

अनाथ बच्चों को टारगेट करने का डर

इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक, एबटाबाद में बन रहे इस नए कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल अनाथ बच्चों और युवाओं की भर्ती और उन्हें रेडिकलाइज़ करने के लिए किए जाने का शक है. रिपोर्ट्स का दावा है कि आतंकवादी संगठन कमजोर सोशल और फैमिली सिक्योरिटी वाले युवाओं को टारगेट करते हैं, जिससे अगर वे मारे जाते हैं तो उन्हें ज़िम्मेदार ठहराना मुश्किल हो जाता है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी गतिविधियां

गौरतलब है कि 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, जिसमें 26 आम लोग मारे गए थे, के बाद भारत ने 7 मई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए. भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के नौ बड़े आतंकवादी ठिकाने और ट्रेनिंग सेंटर तबाह कर दिए गए.

मुरीदके में कथित लश्कर हेडक्वार्टर को भी काफी नुकसान हुआ, जिसकी बाद में संगठन के सीनियर कमांडरों ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की. सुरक्षा एजेंसियां ​​इन गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रही हैं. माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादी संगठन अपने ठिकानों को नए इलाकों में शिफ्ट कर रहे हैं और अपने आतंकवादी ठिकानों को बढ़ा रहे हैं.