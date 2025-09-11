5 बीवियों वाले शख्स के बच्चों की संख्या उड़ा देगी आपके होश, नाम जानकर होगी और भी हैरानी

Larry Ellison Love Life: अरबपतियों की सूची में अचानक छलांग लगाते हुए 81 वर्षीय लैरी एलिसन (larry ellison) एलन मस्क (Elon Musk) को पछाड़ कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. अगर उनकी सफलता की बात करें तो वो वो काफी दिलचस्प है और किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि एलिसन के जन्म लेते ही उनकी मां ने उन्हें रिश्तेदारों को गोद दे दिया था. इसके बाद उनका शुरुआती जीवन गरीबी में बीता, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उन्हें कुछ बड़ा करने का आइडिया आया, जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी और अब वे दुनिया के नंबर-1 अमीर आदमी ( world number one richest person) का ताज अपने नाम कर चुके हैं.

शेयरों में हुई 41% की बढ़ोतरी (Shares increased by 41%)

आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कारोबारी दिन बुधवार (10 सितंबर, 2025) को लैरी एलिसन (Larry Ellison) को जो बड़ी उपलब्धि मिली, उसका सीधा असर उनकी कंपनी ओरेकल कॉर्पोरेशन (Oracle Corporation) के शानदार तिमाही नतीजों के कारण उसके शेयरों पर देखने को मिला. ओरेकल का शेयर कारोबार (Oracle stock trading) के दौरान एक ही दिन में 41% तक चढ़ गया था. शेयर में आई तूफानी तेजी के चलते लैरी एलिसन की नेटवर्थ भी महज 24 घंटों में 101 अरब डॉलर बढ़कर 393 अरब डॉलर हो गई और दुनिया के नंबर एक अमीर आदमी का ताज एलन मस्क से एलिसन के सिर आ गया. जिस वक्त उन्होंने नंबर एक की कुर्सी पर कदम रखा, उस वक्त एलन मस्क की नेटवर्थ 385 अरब डॉलर थी. हालांकि, इसके बाद लैरी एलिसन की संपत्ति में गिरावट भी देखी गई.

लगातार सफलता की सीढ़ियां चल रही कंपनी (company is continuously climbing the ladder of success)

ओरेकल कॉर्पोरेशन बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया. अपनी स्थापना से लेकर सितंबर 2014 तक लैरी एलिसन ने कंपनी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की जिम्मेदारी संभाली. फोर्ब्स की रिपोर्ट की मानें तो एलिसन ने साल 2012 में कंपनी के लगभग पूरे शेयर खरीद लिए थे.

करीब चार दशकों तक कंपनी का नेतृत्व करने के बाद, वह हवाई के लानाई द्वीप पर बस गए, जिसका लगभग 98% हिस्सा उन्होंने 2012 में 30 करोड़ डॉलर खर्च करके खरीदा था. लेकिन, सीईओ का पद छोड़ने के बाद भी वे कंपनी से जुड़े रहे और 81 साल की उम्र में भी वे कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं.

एलिसन ने की 5 शादियां (Ellison married 5 times)

दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने लैरी एलिसन की निजी जिंदगी और लव लाइफ बहुत ही दिलचस्प है. आपको बतातें चलें कि उन्होंने 5 शादियां कीं. उनकी पहली शादी 1967 में एडा क्विन से हुई थी, जो 1974 तक ही चल सकी. इसके बाद उन्होंने 1977 में नैन्सी व्हीलर से दूसरी शादी की, लेकिन उनकी दूसरी शादी महज एक साल तक चली और फिर उसके बाद टूट गई. एलिसन ने 1983 में बारबरा बूथे से तीसरी शादी की, जो तीन साल तक चली.

इसके बाद उनकी चौथी पत्नी मेलानी क्राफ्ट बनीं, जिनसे उन्होंने 2003 में शादी की और यह सात साल से ज्यादा समय तक चली. उनकी पांचवीं शादी जोलिन झू से हुई, जो उनसे लगभग 47 साल छोटी हैं. पाँच बार शादी कर चुके एलिसन के दो बच्चे हैं. इनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं. बेटे का नाम डेविड एलिसन है, जबकि बेटी का नाम मेगन एलिसन है.

यह भी पढ़ें :-