lancet Report : 21वीं सदी के अंत तक धरती से खत्म हो जाएगा इंसान, सामने आई चौंकाने वाली वजह?

Lancet Report: एक नए ग्लोबल रिस्क असेसमेंट (वैश्विक जोखिम मूल्यांकन) के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट (AI) के गलत इस्तेमाल या परमाणु युद्ध के कारण 21वीं सदी के अंत तक यानी वर्ष 2100 तक धरती से इंसान खत्म हो सकते हैं. इसका मतलब है कि अगले 75 सालों के दौरान इंसानी सेहत के लिए 17 बड़े खतरों की सूची में ये सबसे ऊपर हैं. इस सूची में अमीर देशों द्वारा मदद के लिए खर्च में कटौती, जलवायु संकट और बच्चों में कुपोषण जैसे खतरे भी शामिल हैं. 21वीं सदी में सेहत के लिए वैश्विक खतरों पर लैंसेट कमीशन के विशेषज्ञों ने कहा कि ये सभी खतरे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी इनसे एक साथ निपटना होगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर खतरे से निपटने का एक व्यावहारिक तरीका मौजूद है.

कमीशन के सह-अध्यक्ष और यूनिवर्सिटी ऑफ़ वाशिंगटन के इंस्टीट्यूट फ़ॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के डायरेक्टर प्रोफ़ेसर क्रिस्टोफ़र मरे ने कहा कि आज नेताओं द्वारा लिए गए फ़ैसले अगली पीढ़ी की सेहत और भलाई तय करेंगे. अपनी सूची बनाने के लिए कमीशन ने मौजूदा रुझानों के आधार पर यह मॉडल तैयार किया कि हर खतरे के कारण बीमारी, विकलांगता या समय से पहले मौत की वजह से अच्छी सेहत के कितने साल बर्बाद हो सकते हैं. इस पैमाने को ‘डिसेबिलिटी-एडजस्टेड लाइफ़ इयर्स’ (DALYs) कहा जाता है.

AI के गलत इस्तेमाल होने का खतरा

रिपोर्ट में कहा गया है कि AI का गलत इस्तेमाल (जिसमें बायोवेपन या जैविक हथियार शामिल हैं) और परमाणु युद्ध (जिससे परमाणु अकाल पड़ सकता है) अगले 75 सालों में इंसानों के खत्म होने का खतरा पैदा करते हैं. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हालांकि इनके होने की संभावना कम है, लेकिन परमाणु युद्ध की स्थिति में ऊपरी वायुमंडल में इतने कण छोड़े जा सकते हैं कि सूरज की रोशनी रुक जाए और अकाल पड़ जाए या फिर AI से बनाए गए जैविक हथियारों के ज़रिए ये इंसानों को खत्म कर सकते हैं.

मंडरा रहा बड़ी तबाही का खतरा

रिपोर्ट के साथ छपे लैंसेट के एक संपादकीय में चेतावनी दी गई है कि अगर ये खतरे सच साबित होते हैं तो इनसे होने वाला नुकसान इंसानों के लिए प्रलय जैसा होगा. अन्य जोखिम जिनसे कुल मिलाकर 1 अरब से ज़्यादा DALYs (बीमारी या विकलांगता के कारण खोए हुए स्वस्थ जीवन के साल) का नुकसान हो सकता है और जिन्हें बड़ी तबाही वाले खतरे माना गया है. इनमें वायु प्रदूषण, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, बच्चों में कुपोषण और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं. इसके अलावा पारंपरिक संघर्ष, विदेशों से मिलने वाली मदद में कमी, शराब का ज़्यादा सेवन, हाई ब्लड प्रेशर, आय में असमानता, कम शिक्षा, प्राकृतिक रूप से फैलने वाली महामारियां, मोटापा, खराब मानसिक स्वास्थ्य, धूम्रपान और अस्वस्थ बुढ़ापा भी इसमें शामिल हैं.

मानवता के सामने बहुत सारे खतरे

इस सूची में शामिल होने के लिए खतरों में न केवल बड़ी संख्या में स्वस्थ जीवन के साल गंवाने की क्षमता होनी चाहिए थी, बल्कि उनके संभावित समाधान भी होने चाहिए थे. UCL में संक्रामक रोग महामारी विज्ञान के प्रोफेसर और कमीशन के सदस्य इब्राहिम अबूबकर ने कहा कि हम इस नज़रिए से शुरुआत नहीं कर रहे हैं कि अरे देखिए, हम आपको डराना चाहते हैं कि मानवता के सामने इतने सारे खतरे हैं. हम इस बात से शुरुआत कर रहे हैं कि अगर आप आज नीति निर्माता हैं, चाहे वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर तो ये वे संभावित खतरे हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है और अगर आप कदम उठाते हैं तो आप असल में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं.

हो सकते हैं बदतर हालात

रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग को 4.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने देने के बजाय लगभग 1.8C (3.2F) तक सीमित करने के लिए कदम उठाने से स्वस्थ जीवन के 1.89 अरब साल गंवाने से बचा जा सकता है. इस रिपोर्ट में हर खतरे के लिए सबसे अच्छे और सबसे बुरे हालात का मॉडल तैयार किया गया था. ज़्यादा आय वाले क्षेत्रों में मोटापा और खराब मानसिक स्वास्थ्य जैसी गैर-संचारी बीमारियां मुख्य खतरे थीं, जबकि कम आय वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य का नुकसान कम शिक्षा जैसी समस्याओं के कारण हो रहा था.

सब-सहारा अफ्रीका में होगा 70% नुकसान

अमेरिका और यूके सहित कई बड़े दान देने वाले देशों ने पिछले साल मदद के लिए खर्च में बड़ी कटौती की घोषणा की है. कमीशन ने पाया कि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य मदद के खत्म होने या उसमें भारी कमी आने से 2100 से पहले 1.5 अरब DALYs का नुकसान हो सकता है, जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत नुकसान सब-सहारा अफ्रीका में होगा. बच्चों में कुपोषण का सबसे ज़्यादा असर भी इसी क्षेत्र पर पड़ता है.

इस कमीशन में 35 विशेषज्ञ शामिल थे और इसके नतीजों को रविवार को बर्लिन, जर्मनी में वर्ल्ड हेल्थ समिट में साझा किया जाएगा. पहचाने गए 17 खतरों का फिर से आकलन करने के लिए उनका मूल्यांकन हर साल अपडेट किया जाएगा, जिसमें नया डेटा और सामने आने वाले नए खतरे भी शामिल होंगे.