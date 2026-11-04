इस हद तक गिर गया पाकिस्तान! डिप्टी PM के पोते पर विदेशी महिला के गैंगरेप का आरोप, फिर कैसे मिल गई क्लीन चिट?

Pakistan Gangrape Case: लाहौर में दो विदेशी महिलाओं के कथित किडनैप और गैंगरेप की पुलिस जांच में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार के एक रिश्तेदार को सेक्सुअल असॉल्ट के आरोपों से बरी कर दिया गया है, जबकि संदिग्ध पर गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाने और जबरन वसूली सहित दूसरे गंभीर अपराधों का आरोप अभी भी है.

आखिर क्या है मामला

एक ट्रायल कोर्ट में जमा की गई अधूरी जांच रिपोर्ट में मुहम्मद रजा डार को कथित सेक्सुअल असॉल्ट से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला है. बता दें कि वो उन पांच संदिग्धों में से है जिन्हें रेप के आरोपों से बरी कर दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, तीन और आरोपियों पर महिलाओं के साथ गलत काम करने का आरोप लगाया गया है. यह मामला इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि रजा डार के परिवार के पाकिस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक लोगों में से एक से संबंध हैं. डॉन के मुताबिक, लाहौर के DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने जुलाई 2026 में कन्फर्म किया था कि पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है और इशाक डार से उसका कनेक्शन पता लगा लिया है.

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विदेशी महिलाओं को लाया गया पाकिस्तान

परिवार के सही रिश्ते के बारे में भी अलग-अलग बातें सामने आई हैं. शुरुआती रिपोर्ट में रज़ा डार को इशाक डार का पोता बताया गया था. लेकिन, ARY न्यूज़ ने बताया कि वो इशाक डार के बेटे अली डार का पोता है, जिससे वो मंत्री का परपोता बन जाएगा. शिकायतकर्ता, जिनमें से एक नीदरलैंड और दूसरी वेनेज़ुएला से हैं, कथित तौर पर रज़ा डार के साथ क्रिप्टोकरेंसी बिज़नेस में शामिल थीं. उन्होंने कुछ लोगों पर आरोप लगाया कि वे उन्हें पाकिस्तान लाए, उन्हें किडनैप किया, लाहौर में एक प्रॉपर्टी में बंधक बनाया और हिंसा की धमकी देकर पैसे मांगे.

पुलिस रिपोर्ट में विवाद का पता 2025 में सिंगापुर में शुरू हुए एक इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट से चला. कथित तौर पर महिलाओं ने वहां तीन मुख्य संदिग्धों में से एक से मुलाकात की और उसे अपने क्रिप्टोकरेंसी वेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया. अपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलने के बाद, उसने कथित तौर पर और $500,000 लगाए.