Kuwait Government: इस मुस्लिम देश ने हेयर कटिंग से लेकर टैटू बनवाने पर लगाई रोक, सरकार ने बताई वजह, जानकर हैरान रह जाएंगे

Kuwait Government: कुवैत सरकार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों के टैटू बनवाने पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने यह फैसला स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि टैटू बनवाने की प्रक्रिया में सुइयों और नुकीले औजारों का इस्तेमाल होता है, जिनका अगर अलग-अलग ग्राहकों पर बार-बार इस्तेमाल किया जाए, तो एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी, हेपेटाइटिस-सी और अन्य संक्रामक रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

संक्रमण का यह ख़तरा सिर्फ़ टैटू तक ही सीमित नहीं है। अगर मशीनें पूरी तरह से स्टरलाइज़ नहीं की गई हैं, तो त्वचा में एक सामान्य कट या छेद भी गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। इसलिए, सरकार ने सभी सैलून को स्थायी टैटू उपकरण हटाने और केवल सुरक्षित और सही उपकरणों का उपयोग करने का आदेश दिया है।

बच्चों और युवाओं की सुरक्षा नए नियमों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है

कुवैत ने नए स्वास्थ्य दिशानिर्देशों में बच्चों और युवाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए न केवल टैटू पर प्रतिबंध होगा, बल्कि हेयर डाई, टैनिंग और किसी भी तरह के कॉस्मेटिक उपचार पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकार का मानना है कि कम उम्र में रसायनों और स्याही के साथ प्रयोग बच्चों की कोमल त्वचा और स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, हेयर डाई में मौजूद रसायन एलर्जी और स्कैल्प में संक्रमण पैदा कर सकते हैं, जबकि टैनिंग से बच्चों में त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ सकती है।

नुकीले औज़ारों और कॉस्मेटिक उत्पादों पर नई शर्तें

नए नियमों के तहत, सैलून और ब्यूटी पार्लर में किसी भी नुकीले औज़ार का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हर ग्राहक के लिए एक नया या पूरी तरह से स्टरलाइज़ किया हुआ किट अनिवार्य होगा। साथ ही, केवल उन्हीं कॉस्मेटिक उत्पादों का इस्तेमाल किया जाएगा जो कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लाइसेंस प्राप्त और अनुमोदित हों। इस कदम से नकली और हानिकारक उत्पादों को बाज़ार से हटाने में मदद मिलेगी। इससे ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ेगा और सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने का अवसर मिलेगा।

130 से ज़्यादा नए नियम, स्वास्थ्य और सुरक्षा का एक संपूर्ण पैकेज

कुवैत सरकार का यह कदम सिर्फ़ टैटू या सैलून तक ही सीमित नहीं है। नए निर्देशों में 130 से ज़्यादा नियम शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं:

सैलून कर्मचारियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र।

सभी कर्मचारियों की नियमित चिकित्सा जाँच।

जिम और स्विमिंग पूल में लाइफगार्ड की उपस्थिति।

सीपीआर और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण अनिवार्य।

संस्थानों में नियमित स्वच्छता और सफ़ाई जाँच।

इन उपायों के साथ, कुवैत का लक्ष्य अपने स्वास्थ्य मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुँचाना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित सेवाएँ प्रदान करना है।

