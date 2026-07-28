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पति बना हैवान, पत्नी और 6 बच्चों को आखिर क्यों मार डाला; रहस्य सुलझाने में जुटी पुलिस

जांचकर्ताओं ने बताया कि मिशिगन में अपने जलते हुए घर के अंदर मृत पाए गए परिवार की मौत मर्डर-सुसाइड (हत्या और आत्महत्या) के कारण हुई.

By: JP Yadav | Published: July 28, 2026 12:55:43 PM IST

पति बना हैवान, पत्नी और 6 बच्चों को आखिर क्यों मार डाला; रहस्य सुलझाने में जुटी पुलिस
पति बना हैवान, पत्नी और 6 बच्चों को आखिर क्यों मार डाला; रहस्य सुलझाने में जुटी पुलिस


अमेरिका के मिशिगन में ग्रैंड हेवन टाउनशिप में शुक्रवार सुबह (24 जुलाई, 2026) $750,000 की कीमत वाले घर में 47 वर्षीय क्रिस्टोफर कैरोल्कीविज़, उनकी पत्नी 39 वर्षीय अमांडा ‘मैंडी’ कैरोल्कीविज़ और उनके छह बच्चे (उम्र 5 से 15 साल) संदिग्ध हालात में मृत पाए गए. शुरुआत में अधिकारियों ने इस घटना को ‘संदिग्ध’ माना था, क्योंकि पीड़ितों के शरीर पर आग लगने से पहले गोली लगने के निशान पाए गए थे.  

वहीं,सोमवार (27 जुलाई, 2026) को ओटावा काउंटी शेरिफ कार्यालय ने कहा कि उन्हें अब यकीन है कि क्रिस्टोफर  कैरोल्कीविज़ ने घर में कई जगहों पर आग लगाने से पहले अपनी पत्नी और छह बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी थी.यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि आग कैसे लगी और मिशिगन स्टेट पुलिस के आगजनी मामलों के जांचकर्ता इस मामले की जांच कर रहे हैं.

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बताया जा रहा है कि अमांडा और उनके बच्चों की मौत को हत्या माना गया है, जबकि क्रिस्टोफर की मौत को आत्महत्या माना गया है. छह बच्चों में से चार क्रिस्टोफर के अपने बच्चे थे, जबकि 2 बच्चों को इस जोड़े ने गोद लिया था. बच्चों के नाम नहीं बताए गए हैं, लेकिन उनमें से चार लड़के थे जिनकी उम्र 15, 12, 11 और पांच साल थी.

जांच में जुटे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनकी बेटियां 11 साल की थीं. शुक्रवार सुबह ग्रैंड हेवन टाउनशिप में 7,50,000 डॉलर की कीमत वाले अपने जलते हुए घर में 47 साल के क्रिस्टोफर कैरोल्कीविज़, उनकी 39 साल की पत्नी अमांडा ‘मैंडी’ कैरोल्कीविज़ और 5 से 15 साल की उम्र के उनके छह बच्चे मृत पाए गए.

परिवार में हुआ था एक और हादसा 

फॉक्स 17 की रिपोर्ट के मुताबिक, आग से निकले धुएं के कारण परिवार के पालतू जानवरों की भी मौत हो गई. यह साफ नहीं है कि वे कितने थे? यह अपडेट तब आया है जब कुछ घंटे पहले ही पता चला था कि मरने से पहले परिवार दो त्रासदियों से गुज़रा था,  जिसके बाद मां, पिता और छह बच्चे मृत पाए गए.

 ओवरडोज से हुई थी बेटे की मौत

अमांडा के माता-पिता, बेकी और स्टीव लॉविल ने छह साल पहले गलती से फेंटानिल की ज़्यादा डोज़ लेने के कारण अपने बेटे ऑल्स्टन लॉविल को खो दिया था. WSYM-TV की रिपोर्ट के मुताबिक, 28 साल के ऑल्स्टन ने COVID-19 महामारी के दौरान कोकीन और ओपिओइड का इस्तेमाल शुरू किया और जल्द ही इसकी लत लग गई.

मौत से 3 दिन पहले हुई थी बात

इसके कुछ ही महीनों बाद ऑल्स्टन अपनी पत्नी कैसंड्रा और उनके तीन बच्चों के बिना लैंसिंग में रह रहा था. उनकी मौत 25 नवंबर, 2020 को हुई. मौत से तीन दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी से आखिरी बार बात की थी. परिवार के एक फंडरेज़िंग पेज के अनुसार, अमांडा और ऑल्सटन का एक और छोटा बेटा भी था, जिसका नाम डिलन था और जिसकी मौत हो गई थी. उस दुखद घटना के बारे में और जानकारी नहीं दी गई है.

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अमांडा स्कूल में थी टीचर

अपनी बेटी, दामाद और नाती-पोतों की मौत के बाद बेकी ने इसे एक बहुत ही दुखद घटना बताया. छह बच्चों में से चार क्रिस्टोफर के अपने बच्चे थे. बाकी दो लड़कियां थीं, जिन्हें इस जोड़े ने गोद लिया था. अमांडा और क्रिस्टोफर की शादी 2009 में हुई थी। उनका सबसे छोटा बच्चा पीच प्लेन्स एलिमेंट्री स्कूल में किंडरगार्टन शुरू करने वाला था, जहां अमांडा टीचर थीं. 

यह भी पढ़ें: पति नहीं तो खूबसूरत युवती के साथ घर में रहता था कौन? मौत बनी पुलिस के लिए मुसीबत

Tags: crime news
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