कितने रईस हैं नेपाल के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले केपी शर्मा ओली? कुल संपत्ति जान हैरान रह जाएंगे

KP Sharma Oli Net Worth: नेपाल की राजधानी काठमांडू में पीएम केपी शर्मा ओली के विरुद्ध Gen-Z युवाओं का विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक रूप ले लिया है। पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और सुरक्षा बल स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, ओली ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है और खबर है कि वह इलाज के लिए दुबई जा सकते हैं। उनकी निजी एयरलाइन हिमालय एयरलाइंस को स्टैंडबाय मोड पर रखा गया है।

बता दें, नेपाल के पद से इस्तीफा देने वाले ओली की संपत्ति और चीन के साथ उनके कथित गहरे संबंधों पर लंबे समय से प्रश्न उठते रहे हैं। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीते कुछ वर्षों में ओली की संपत्ति में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुआ है, जिसमें बड़े बुनियादी ढांचे और व्यापारिक सौदों के जरिए लाभ पहुंचाने में चीनी कंपनियों का बड़ा हाथ है। रिपोर्ट के अनुसार, ओली के स्विट्जरलैंड के जिनेवा शाखा स्थित मीराबॉड बैंक में तकरीबन 41 करोड़ रुपये जमा हैं, जिनसे उन्हें सालाना लगभग 1.87 करोड़ रुपए का ब्याज प्राप्त होता है।

इससे पहले भी एक बार इस्तीफ़ा दे चुके हैं

1970 के दशक से सियासत में सक्रिय ओली ने 2015 में पहली बार पीएम पद संभाला था, हालाँकि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से उन्हें 2016 में इस्तीफ़ा देना पड़ा था। 2018 में दोबारा प्रधानमंत्री बने ओली के कार्यकाल में नेपाल पर चीन का प्रभाव बढ़ा है। हालाँकि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय में सुधार हुआ है, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह डेवलपमेंट आम लोगों तक पहुंचा या महज राजनेताओं तक ही सीमित रहा। देश में बढ़ते आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच, ओली की कुल संपत्ति में हुई वृद्धि ने राजनीतिक विवाद और आलोचना को और भी बढ़ा दिया है।

हिंसा क्यों भड़की?

नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद देश में हिंसा भड़क उठी है। सरकार ने सोमवार को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी, जिसके विरुद्ध ख़ास तौर पर Gen-Z (1995-2010 के बीच जन्मे युवा) सड़कों पर उतर आए। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई है। बाद में सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिया, हालाँकि हिंसा अभी भी जारी है। नेपाल की युवा पीढ़ी में सरकारी भ्रष्टाचार और बढ़ती बेरोज़गारी को लेकर गहरा रोष है। युवा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं। देश में बेरोज़गारी दर लगातार बढ़ रही है, जिससे युवाओं का आक्रोश और बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ने युवाओं के गुस्से को और भड़का दिया है, जो अब सरकार के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में बदल गया है।

