विदेश > पाकिस्तान नहीं आसिम मुनीर ने अपने सारे बच्चों को छुपा कर रखा है यहां, बेटे के शहीद होने वाले बयान के बाद खुल गया पाक जनरल का पोल, मचा हड़कंप

पाकिस्तान नहीं आसिम मुनीर ने अपने सारे बच्चों को छुपा कर रखा है यहां, बेटे के शहीद होने वाले बयान के बाद खुल गया पाक जनरल का पोल, मचा हड़कंप

मुनीर के परिवार में दो भाई हैं। एक भाई पहले शिक्षक थे, जो अब सेवानिवृत्ति के बाद रावलपिंडी में रहते हैं। मुनीर का छोटा भाई धार्मिक गतिविधियों का संचालन करता है। मुनीर के पिता भी पाकिस्तान में इमाम के रूप में कार्यरत थे। मुनीर के अलावा, परिवार में कोई भी सेना में नहीं है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 12, 2025 13:40:15 IST

Asim Munir: अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मुनीर के मुताबिक, यह लड़ाई कभी नहीं रुक सकती। मेरे जाने के बाद मेरा बेटा लड़ेगा और उसकी मौत के बाद मेरा पोता भारत के खिलाफ जंग लड़ेगा। तीन बच्चों के पिता आसिम मुनीर 2022 से पाकिस्तानी सेना प्रमुख का पद संभाल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुनीर ने अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया था। इतना ही नहीं, जिस रात भारत ने रावलपिंडी पर हमला किया था। उस रात मुनीर अपनी जान बचाने के लिए सेना मुख्यालय के बंकर में चले गए थे।

मुनीर का इकलौता बेटा क्या करता है?

पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की शादी इरम नकवी (अब मुनीर) से हुई है। इरम और आसिम के तीन बच्चे हैं। दो बेटियाँ और एक बेटा। दोनों बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, जो लंदन में रहती हैं। वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी ने 2022 में मुनीर परिवार के बारे में एक रिपोर्ट की थी।मुनीर की बड़ी बेटी का नाम ख़दीजा आसिम है। ख़दीजा की शादी उस्मान से हुई है, जो ब्रिटेन में सुरक्षा विभाग में तैनात हैं। नूरानी के अनुसार, मुनीर की दूसरी बेटी का नाम सुंदास उज़ैर है। सुंदास की शादी उज़ैर अली शाह से हुई है। उज़ैर पाकिस्तानी हैं। आसिम मुनीर के बेटे ने ब्रिटेन में अपनी पढ़ाई पूरी की है और अपनी माँ इरम के साथ वहीं रहते हैं। मुनीर के परिवार ने अपने बेटे के बारे में और कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

 परिवार में और कौन-कौन है?

1986 में सेना में हुए शामिल

मुनीर 1986 में पाकिस्तानी सेना में शामिल हुए। सेना प्रमुख बनने से पहले मुनीर आईएसआई प्रमुख के पद पर भी रह चुके हैं। मुनीर पाकिस्तान के दूसरे सेना प्रमुख हैं जिन्हें पद पर रहते हुए फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मुनीर पर अक्सर पाकिस्तान में पर्दे के पीछे से सरकार चलाने का आरोप लगाया जाता है।

अपने बेटे और पोते को भारतीयों के हाथों क्यों मारना चाहते हैं आसिम मुनीर? किया ऐसा खुलासा सुन दंग रह गए पाकिस्तानी

