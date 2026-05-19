Home > क्राइम > Kim Kardashian: किम कार्दशियन के मुंह में एक ने ठूंस दिया कपड़ा, दूसरे ने पकड़ी दोनों टांगें, फिर इसके बाद…

Kim Kardashian: किम कार्दशियन के मुंह में एक ने ठूंस दिया कपड़ा, दूसरे ने पकड़ी दोनों टांगें, फिर इसके बाद…

Kim Kardashian : किम कार्दशियन ने फ्रांसीसी अपराधियों से हर्जाने के तौर पर सिर्फ़ ONE EUR मांगा है, जिन्होंने बंदूक की नोक पर उनसे £7.5 मिलियन की ज्वेलरी लूट ली थी.

By: JP Yadav | Last Updated: May 19, 2026 4:37:57 PM IST

Kim Kardashian: 2016 में किम कार्दिशयन के साथ हुआ था कौन सा डराने वाला हादसा
Kim Kardashian: 2016 में किम कार्दिशयन के साथ हुआ था कौन सा डराने वाला हादसा


Kim Kardashian : किम कार्दशियन ने उन फ्रांसीसी अपराधियों से हर्जाने के तौर पर सिर्फ़ एक यूरो मांगा है, जिन्होंने बंदूक की नोक पर उनसे £7.5 मिलियन के गहने लूट लिए थे. अरबपति रियलिटी टीवी स्टार के फ्रांसीसी वकीलों ने यह असाधारण रूप से कम दावा तब किया जब 45 वर्षीय अमेरिकी स्टार ने उस भयानक लूट के सरगना से कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूं. यह 2016 की बात है, जब पेरिस फ़ैशन वीक के दौरान एक गिरोह ने उनके होटल अपार्टमेंट में उन पर हमला किया था. उन्होंने किम कार्दशियन को बांध दिया, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उन्हें जानने के बाद डर के मारे छोड़ दिया. हालांकि, लूट को अंजाम देने के बाद ही लुटेरे फरार हुए.

एक टोकन यूरो चाहती हैं हर्जाना

वर्ष 2016 में किम कार्दशियन से लूटा गया ज़्यादातर सामान कभी बरामद नहीं हुआ, जिसमें एक £3 मिलियन की 18.88-कैरेट की सगाई की अंगूठी भी शामिल है, जो उन्हें उनके पूर्व पति रैपर कान्ये वेस्ट ने दी थी. इस बीच सोमवार (18 मई, 2026) किम कार्दशियन की बैरिस्टर लियोनोर हेनेरिक ने एक सिविल कोर्ट को बताया कि समय के साथ ज़ख्म भर गए हैं और वह हर्जाने के तौर पर सिर्फ़ एक टोकन यूरो यानी  87p के बराबर रकम चाहती हैं. यह रक़म आठ लोगों के गिरोह के चार सरगना चुकाएंगे, जिनमें सरगना ओमार ऐत खेदाचे भी शामिल है, जिसकी उम्र अब 70 साल है.

You Might Be Interested In

Grandpa Robbers कहा जाता था लुटेरे को

पिछले साल चले एक हाई-प्रोफ़ाइल मुक़दमे के बाद सभी को बताया गया कि उन्हें अब जेल में एक भी दिन और नहीं बिताना पड़ेगा. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरोपियों की उम्र ज़्यादा थी और उनकी सेहत भी लगातार गिर रही थी – उन्हें “दादा लुटेरे” (grandpa robbers) कहा जाता था. साथ ही उन्होंने रिमांड पर जेल की कोठरी में काफ़ी समय बिता लिया था. किम कार्दशियन ने पेरिस के उन अपराधियों से हर्जाने के तौर पर सिर्फ़ 87p की मांग की है, जिन्होंने बंदूक की नोक पर उनसे £7.5 मिलियन की ज्वेलरी लूट ली थी    
उस समय, मिस कार्दशियन ने कहा था कि वह मुक़दमे के नतीजे से ‘संतुष्ट’ हैं, और उन्हें लगा कि ‘न्याय मिल गया. 

यह भी पढ़ें: सुरंग में मर्द और औरत बनाते थे शारीरिक संबंध, सामने खड़ा होकर देखता था कौन?

15 सितंबर को सुनाया जाएगा फैसला

सोमवार को पेरिस में सिविल हर्जाने की सुनवाई के दौरान, मिस कार्दशियन की स्टाइलिस्ट, सिमोन ब्रेटर – जो उस समय होटल के सुइट में मौजूद थीं जब वहां छापा पड़ा था – ने भी हर्जाने के तौर पर सिर्फ़ एक यूरो की मांग की. सिविल हर्जाने के संबंध में फ़ैसला 15 सितंबर को जजों द्वारा सुनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Channel 4 Reality Show: खूबसूरत युवतियां रोकती रहीं… कैमरे के सामने भी नहीं माने, सोफे पर भी बनाए शारीरिक संबंध

यह भी पढ़ें: Balrampur News: इधर चल रही थी जिसके शव को दफनाने की तैयारी, वह बाजार में खा रहा था जलेबी!

Tags: home-hero-pos-6Kim Kardashian
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हीटवेव में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

May 19, 2026

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026
Kim Kardashian: किम कार्दशियन के मुंह में एक ने ठूंस दिया कपड़ा, दूसरे ने पकड़ी दोनों टांगें, फिर इसके बाद…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kim Kardashian: किम कार्दशियन के मुंह में एक ने ठूंस दिया कपड़ा, दूसरे ने पकड़ी दोनों टांगें, फिर इसके बाद…
Kim Kardashian: किम कार्दशियन के मुंह में एक ने ठूंस दिया कपड़ा, दूसरे ने पकड़ी दोनों टांगें, फिर इसके बाद…
Kim Kardashian: किम कार्दशियन के मुंह में एक ने ठूंस दिया कपड़ा, दूसरे ने पकड़ी दोनों टांगें, फिर इसके बाद…
Kim Kardashian: किम कार्दशियन के मुंह में एक ने ठूंस दिया कपड़ा, दूसरे ने पकड़ी दोनों टांगें, फिर इसके बाद…