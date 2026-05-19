Kim Kardashian: किम कार्दशियन के मुंह में एक ने ठूंस दिया कपड़ा, दूसरे ने पकड़ी दोनों टांगें, फिर इसके बाद…

Kim Kardashian : किम कार्दशियन ने उन फ्रांसीसी अपराधियों से हर्जाने के तौर पर सिर्फ़ एक यूरो मांगा है, जिन्होंने बंदूक की नोक पर उनसे £7.5 मिलियन के गहने लूट लिए थे. अरबपति रियलिटी टीवी स्टार के फ्रांसीसी वकीलों ने यह असाधारण रूप से कम दावा तब किया जब 45 वर्षीय अमेरिकी स्टार ने उस भयानक लूट के सरगना से कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूं. यह 2016 की बात है, जब पेरिस फ़ैशन वीक के दौरान एक गिरोह ने उनके होटल अपार्टमेंट में उन पर हमला किया था. उन्होंने किम कार्दशियन को बांध दिया, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उन्हें जानने के बाद डर के मारे छोड़ दिया. हालांकि, लूट को अंजाम देने के बाद ही लुटेरे फरार हुए.

एक टोकन यूरो चाहती हैं हर्जाना

वर्ष 2016 में किम कार्दशियन से लूटा गया ज़्यादातर सामान कभी बरामद नहीं हुआ, जिसमें एक £3 मिलियन की 18.88-कैरेट की सगाई की अंगूठी भी शामिल है, जो उन्हें उनके पूर्व पति रैपर कान्ये वेस्ट ने दी थी. इस बीच सोमवार (18 मई, 2026) किम कार्दशियन की बैरिस्टर लियोनोर हेनेरिक ने एक सिविल कोर्ट को बताया कि समय के साथ ज़ख्म भर गए हैं और वह हर्जाने के तौर पर सिर्फ़ एक टोकन यूरो यानी 87p के बराबर रकम चाहती हैं. यह रक़म आठ लोगों के गिरोह के चार सरगना चुकाएंगे, जिनमें सरगना ओमार ऐत खेदाचे भी शामिल है, जिसकी उम्र अब 70 साल है.

Grandpa Robbers कहा जाता था लुटेरे को

पिछले साल चले एक हाई-प्रोफ़ाइल मुक़दमे के बाद सभी को बताया गया कि उन्हें अब जेल में एक भी दिन और नहीं बिताना पड़ेगा. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरोपियों की उम्र ज़्यादा थी और उनकी सेहत भी लगातार गिर रही थी – उन्हें “दादा लुटेरे” (grandpa robbers) कहा जाता था. साथ ही उन्होंने रिमांड पर जेल की कोठरी में काफ़ी समय बिता लिया था. किम कार्दशियन ने पेरिस के उन अपराधियों से हर्जाने के तौर पर सिर्फ़ 87p की मांग की है, जिन्होंने बंदूक की नोक पर उनसे £7.5 मिलियन की ज्वेलरी लूट ली थी

उस समय, मिस कार्दशियन ने कहा था कि वह मुक़दमे के नतीजे से ‘संतुष्ट’ हैं, और उन्हें लगा कि ‘न्याय मिल गया.

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15 सितंबर को सुनाया जाएगा फैसला

सोमवार को पेरिस में सिविल हर्जाने की सुनवाई के दौरान, मिस कार्दशियन की स्टाइलिस्ट, सिमोन ब्रेटर – जो उस समय होटल के सुइट में मौजूद थीं जब वहां छापा पड़ा था – ने भी हर्जाने के तौर पर सिर्फ़ एक यूरो की मांग की. सिविल हर्जाने के संबंध में फ़ैसला 15 सितंबर को जजों द्वारा सुनाया जाएगा.

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