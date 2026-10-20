Kim Jong Un Death News Fact Check: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग कोमा में चले गए हैं या फिर हो चुकी है मौत ! जानें क्या है सच्चाई

Kim Jong Un Death News Fact Check: उत्तर कोरिया के तानाशाह और नेता किम जोंग उन (North Korean leader Kim Jong Un) की मौत की खबरें सोशल मीडिया पर पिछले काफी समय से तैर रही हैं. इसको लेकर लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है. ताजा जानकारी यह सामने आई है कि North Korean leader Kim Jong Un जिंदा हैं. उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ‘कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी’ (KCNA) के अनुसार, सोमवार (19 अक्टूबर, 2026) को उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ कपड़ों और जूतों की एक प्रदर्शनी में देखे गए. उनकी सेहत को लेकर चल रही अफवाहों के बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं. हाल ही में जारी तस्वीरों में उन्हें कपड़ों और जूतों की प्रदर्शनी में देखा जा सकता है. यह तस्वीरें ऐसे समय में आई हैं जब ऑनलाइन कई ऐसे दावे किए जा रहे थे (जिनकी पुष्टि नहीं हुई है) कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया है, वे कोमा में चले गए हैं या उनकी मौत हो गई है.

उत्तर कोरियाई सरकार द्वारा जारी इस तस्वीर में, उनके नेता किम जोंग उन (आगे दाईं ओर) अपनी बेटी के साथ सोमवार, 19 अक्टूबर, 2026 को प्योंगयांग, उत्तर कोरिया में कपड़ों और जूतों की एक प्रदर्शनी का दौरा करते हुए दिख रहे हैं. उत्तर कोरियाई सरकार द्वारा जारी इस तस्वीर में दिखाए गए कार्यक्रम को कवर करने के लिए स्वतंत्र पत्रकारों को अनुमति नहीं दी गई थी. इस तस्वीर में जो कुछ भी दिख रहा है, वह उसी रूप में दिया गया है और इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है

इन तस्वीरों में किम सोमवार को ‘2026 नेशनल गारमेंट एंड फुटवियर एग्जीबिशन’ (राष्ट्रीय वस्त्र और जूता-चप्पल प्रदर्शनी) का दौरा करते दिख रहे हैं. उनके साथ उनकी बेटी किम जू ए और पत्नी री सोल जू भी मौजूद हैं.

KCNA की रिपोर्ट के अनुसार, किम ने सोमवार को प्रदर्शनी का दौरा किया और उत्तर कोरिया के कपड़ा और जूता-चप्पल उद्योगों की प्रगति की तारीफ की। इस प्रदर्शनी में कपड़ों की 70,700 से ज़्यादा वस्तुएं और 170,000 से ज़्यादा जोड़ी जूते-चप्पल शामिल थे. ये उत्पाद देश भर की फैक्ट्रियों में तैयार किए गए थे, जो किम की ‘क्षेत्रीय विकास नीति’ का हिस्सा हैं. इस नीति का मकसद बड़े शहरी केंद्रों के बाहर उत्पादन बढ़ाना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है.

ऑनलाइन अफवाहें

ये तस्वीरें तब सामने आईं जब सोशल मीडिया पर किम की सेहत को लेकर अटकलें तेज़ हो गईं। कई पोस्ट में दावा किया गया कि उन्हें गंभीर ‘ब्रेन हैमरेज’ (मस्तिष्क में रक्तस्राव) हुआ है, वे कोमा में चले गए हैं और उन्हें आपातकालीन इलाज के लिए बीजिंग ले जाया गया है.

यह भी पढ़ें: Tiger Shroff Firing Case: 900 किलोमीटर दूर पकड़े गए बदमाश, आखिर क्या है राजस्थान और हरियाणा से कनेक्शन

मौत के बाद कौन बनेगा उत्तराधिकारी

कुछ ऑनलाइन पोस्ट में यह सवाल भी उठाया गया कि अगर किम की मौत हो जाती है, तो उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा. भविष्य में सत्ता परिवर्तन की स्थिति में उनकी बेटी और बहन, किम यो जोंग, के नाम संभावित उत्तराधिकारियों के तौर पर लिए गए. ये अफवाहें ‘X’ (ट्विटर) और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आईं. कुछ पोस्ट में कहा गया कि प्योंगयांग में चिकित्सा सुविधाएं सीमित होने के कारण किम को बीजिंग के एक अस्पताल में ले जाया गया है. कुछ लोगों ने उत्तर कोरिया में सत्ता के लिए संभावित संघर्ष की अटकलों को भी हवा दी. हालांकि, इनमें से किसी भी दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है.

यह भी पढ़ें: Student Protest: रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लग गया कर्फ्यू, बाहर निकले तो होंगे गिरफ्तार-मार दी जाएगी गोली

पहले ही उड़ चुकी है अफवाह

यह पहली बार नहीं है जब किम की सेहत को लेकर अफवाहें उड़ी हैं. उत्तर कोरिया की गोपनीयता को देखते हुए अगर किम कुछ समय के लिए भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देते हैं, तो उनकी सेहत और उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें शुरू हो जाती हैं. विदेशी सरकारें और खुफिया एजेंसियां ​​उन पर कड़ी नज़र रखती हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया के नेतृत्व में कोई भी बदलाव पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है.

यह भी पढ़ें: Mohan Bhagwat: ‘भारत में सत्ता परिवर्तन ना कभी हुआ है और ना होगा’ प्रदर्शनकारियों पर भड़के RSS चीफ मोहन भागवत

यह भी पढ़ें: Pulse Price Hike: अरहर और चने की दाल के दाम बढ़ने वाले हैं ! आखिर क्यों बढ़ी चिंता