फूट-फूट कर रोए दुनिया के सबके खूंखार तानाशाह Kim Jong Un, वीडियो में घुटनों पर बैठे, Putin के लिए झेला ये अथाह दर्द

Kim Jong Un Cried: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने सनकी रवैये के लिए जाने जाते हैं। किम जोंग उन नियमों को लेकर भी काफी सख्त हैं। आमतौर पर तो वो अपनी तानाशाही को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है, जिसे देख लोगों को अपनी आखों पर विश्वास नहीं हो रहा है।
असल में सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें किम जोंग अपने घुटनों पर बैठ रोते नजर आ रहे हैं।
इन वीडियो के सामने आने के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह आखिर किस बात को लेकर रोने लगा?
असल में जैसा कि सब जानते हैं कि रूस की तरफ से उत्तर कोरिया की सेना यूक्रेन में जंग लड़ रही है। सैनिकों की कमी से जूझ रहे पुतिन को किम जोंग उन का साथ मिला है। लेकिन इस जंग में भारी संख्या में उत्तर कोरियाई सेनिकों के मारे जाने की कई रिपोर्ट सामने आई हैं। वायरल हो रहे वीडियो में किम जोंग उन उन्ही उत्तर कोरियाई सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
इस वजह से भावुक हुए किम जोंग उन
यूक्रेन में मारे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए किम जोंग उन बेहद भावुक नज़र आए। इस दौरान किम जोंग उन अपने आंसू नहीं रोक सके। एक वीडियो में वह घुटनों के बल बैठकर शहीदों की तस्वीर पर मेडल चढ़ा रहे हैं और इस दौरान रो भी पड़ते हैं। एक अन्य दृश्य में वह एक शहीद की छोटी बेटी का माथा चूमते हैं और भावुक हो जाते हैं। इस दौरान मौजूद बाकी सभी लोग भी रोने लगते हैं। कार्यक्रम में लोगों को अपने आंसू पोंछते देखा जा सकता है।
किम जोंग ने जमकर की अपने सैनिकों की तारीफ
उत्तर कोरियाई सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद, किम जोंग ने उनके साहस की सराहना की। केसीएनए (कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी) की रिपोर्ट के अनुसार, किम जोंग ने कहा कि डीपीआरके (उत्तर कोरिया) के लड़ाकों ने पूरी दुनिया को कोरियाई लोगों के अदम्य साहस और कोरियाई सेना की असाधारण युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया।इसके अलावा, कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने यूक्रेन में मारे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों की याद में एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की।
🇰🇵🇷🇺🇺🇦#NorthKorean leader #KimJongUn led an emotional ceremony in #Pyongyang to honor soldiers killed fighting for #Russia in #Ukraine. pic.twitter.com/hX3h3ohWMt
— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 22, 2025
जंग में अब कर सैकड़ों उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत
युद्ध के मैदान में रूस की मदद के लिए अब तक हज़ारों उत्तर कोरियाई सैनिक भेजे जा चुके हैं। हालाँकि, इनमें से बड़ी संख्या में सैनिक मारे भी गए हैं। अब उनके शव रूसी विमानों के ज़रिए उत्तर कोरिया भेजे गए। यह दृश्य देखकर किम जोंग उन भावुक हो गए। किम जोंग उन ने कुर्स्क क्षेत्र में सैन्य अभियान में भाग लेने वाले सैनिकों को सम्मानित भी किया और उनकी बहादुरी और अदम्य निस्वार्थता की प्रशंसा की।
