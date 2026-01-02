Home > विदेश > North korea का अगला तानशाह कौन? Kim Jong के बाद क्या बेटी को मिलेगा सिंघासन, इस एक हरकत ने दे दिया सिग्नल

Kim Ju Ae: शुक्रवार को स्टेट मीडिया की तस्वीरों में दिखाया गया कि नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन की बेटी किम जू ए ने पहली बार अपने दादा और परदादा के मकबरे का दौरा किया, जिससे उनके पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर उनकी जगह और पक्की हो गई है.

By: Heena Khan | Last Updated: January 2, 2026 1:38:48 PM IST

Kim Jong Daughter: शुक्रवार को स्टेट मीडिया की तस्वीरों में दिखाया गया कि नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन की बेटी किम जू ए ने पहली बार अपने दादा और परदादा के मकबरे का दौरा किया, जिससे उनके पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर उनकी जगह और पक्की हो गई है. किम परिवार ने दशकों से नॉर्थ कोरिया पर सख्ती से राज किया है, और उनकी तथाकथित “पेक्टू ब्लडलाइन” के इर्द-गिर्द बनी पर्सनैलिटी कल्ट इस अलग-थलग देश में रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर हावी है. मौजूदा नेता किम जोंग उन दुनिया की एकमात्र कम्युनिस्ट राजशाही में शासन करने वाले तीसरे व्यक्ति हैं, उनसे पहले उनके पिता किम जोंग इल और दादा किम इल सुंग थे.

बेटी को मकबरे में देख क्यों हुए स हैरान

किम जोंग उन की बेटी जू ए (Ju-ae) का पहली बार उत्तर कोरिया के राजकीय समाधि स्थल (मंसूडे स्मारक या कुमसुसन पैलेस जैसे स्थल) का दौरा करना इसलिए लोगों को हैरान कर रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया में ऐसे पवित्र और प्रतीकात्मक स्थानों पर सिर्फ सर्वोच्च नेता या भविष्य के उत्तराधिकारी को ही सार्वजनिक रूप से ले जाया जाता है. दरअसल, उत्तर कोरिया में राजकीय समाधि स्थल सिर्फ श्रद्धांजलि का स्थान नहीं होते, बल्कि वे सत्ता, विरासत और वैधता के प्रतीक माने जाते हैं. जू ए का वहां दिखाई देना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि किम जोंग उन अपनी बेटी को धीरे-धीरे राष्ट्रीय मंच पर पेश कर रहे हैं. यह हैरानी इसलिए भी पैदा करता है क्योंकि उत्तर कोरिया में अब तक किसी महिला उत्तराधिकारी को इतनी खुली और औपचारिक पहचान नहीं दी गई थी.

कौन होगा नार्थ कोरिया का अगला शासक ?

दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी ने पिछले साल कहा था कि बीजिंग की एक हाई-प्रोफाइल यात्रा पर अपने पिता के साथ जाने के बाद अब यह माना जा रहा है कि वह उत्तर कोरिया पर शासन करने वाली अगली शासक होंगी. जू ए को 2022 में दुनिया के सामने पेश किया गया था, जब वो अपने पिता के साथ एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च में गई थीं. तब से उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया ने उन्हें “प्यारी बच्ची” और “महान मार्गदर्शक व्यक्ति” कहा है, यह शब्द आमतौर पर टॉप नेताओं और उनके उत्तराधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. 2022 से पहले, उनके अस्तित्व की एकमात्र पुष्टि पूर्व NBA स्टार डेनिस रोडमैन से हुई थी, जिन्होंने 2013 में उत्तर कोरिया का दौरा किया था.

