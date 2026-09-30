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और कितना गिरेगा Pakistan! रक्षा मंत्री ने पहले किया कपड़ों पर भद्दा कमेंट; फिर गला काटने का इशारा

Khawaja Asif Viral Video: एक बार फिर पाक ने बेहद ही खराब हरकत की. जिसके बाद दुबारा पाकिस्तान ट्रोल होने लगा है. बता दें कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को सोशल मीडिया पर एक इशारे के लिए बेइज्जती झेलनी पड़ी, इ

By: Heena Khan | Published: September 30, 2026 10:15:39 AM IST

pakistan viral video
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Khawaja Asif Viral Video: एक बार फिर पाक ने बेहद ही खराब हरकत की. जिसके बाद दुबारा पाकिस्तान ट्रोल होने लगा है. बता दें कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को सोशल मीडिया पर एक इशारे के लिए बेइज्जती झेलनी पड़ी, इस दौरान उन्होंने एक अफगान महिला जर्नलिस्ट को जवाब देते समय बेहद अजीब हरकत की थी. बता दें कि जर्नलिस्ट ने उनसे तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्तों और अफगान महिलाओं के साथ बर्ताव पर उसकी स्थिति के बारे में कई सवाल किया था. यह बातचीत न्यूयॉर्क में UN जनरल असेंबली के 81वें सेशन के दौरान हुई. जर्नलिस्ट ने आसिफ से पूछा कि अफगान महिलाओं के प्रति अपनी पॉलिसी को लेकर तालिबान के लिए पाकिस्तान का क्या मैसेज है और जब तालिबान को दोस्त माना जाता था, तब इस्लामाबाद ने उन पॉलिसी को चैलेंज क्यों नहीं किया.

जर्नलिस्ट ने क्या पूछा?

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए घटना के एक कथित वीडियो के मुताबिक, जर्नलिस्ट ने पूछा, ‘अब तालिबान के लिए आपका क्या मैसेज है? अफगान महिलाओं के प्रति अपनी पॉलिसी बदलने के लिए? शुरुआत में पाकिस्तान ने उन्हें यह क्यों नहीं सिखाया?” आसिफ ने उसे बीच में टोका और सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया. फिर उसने उसके कपड़ों की ओर इशारा किया और कहा, ‘वहां ऐसे वापस मत जाओ. वो जाएंगे. वरना वो…,” और अपनी गर्दन पर हाथ फेरा. इस इशारे की सोशल मीडिया यूज़र्स ने बुराई की, जिन्होंने इसका मतलब यह निकाला कि अगर जर्नलिस्ट अफ़गानिस्तान लौटती हैं तो उन्हें मारा जा सकता है. यूज़र्स ने आसिफ और उनके साथ खड़े लोगों की भी उनकी बात के बाद हंसने के लिए बुराई की. उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट ने अफ़गान महिलाओं के प्रति तालिबान की पॉलिसी और उनके बारे में पाकिस्तान के नज़रिए पर एक गंभीर सवाल उठाया था.

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पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में हमले किए

यह घटना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच हुई है. पाकिस्तान ने गुरुवार सुबह अफ़गानिस्तान में 10 जगहों पर सटीक हवाई और ड्रोन हमले किए. सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि ये हमले एक दिन पहले अफ़गानिस्तान से लॉन्च किए गए ड्रोन के जवाब में किए गए थे.
डॉन के मुताबिक, तरार ने कहा कि टारगेट वे जगहें थीं जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर ड्रोन लॉन्च करने और स्टोर करने के लिए किया जाता था. उन्होंने हमलों को “जानबूझकर, सटीक, कैलिब्रेटेड और प्रोपोर्शनल बताया और यह सिर्फ़ उन पहचाने गए मिलिट्री लक्ष्यों तक सीमित था जो सीधे पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की कोशिशों से जुड़े थे”.

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Tags: home-hero-pos-6khawaja asifpakistanTALIBANI PUNISHMENTviral video
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